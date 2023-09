Pozzuoli, sequestrate 52 nasse e diffidati 30 natanti dalla guardia costiera nel porto

POZZUOLI. Task force della Guardia Costiera quest'oggi nel porto di Pozzuoli. Sono state diffidate trenta unità da diporto ormeggiate "sine titulo" negli ormeggi destinati ai pescherecci. Sono stati apposti dei cartelli monitori da parte degli uomini della capitaneria, dove è stato evidenziato che i natanti e le imbarcazioni che non ottempereranno alla diffida di sgombero, saranno sottoposte al provvedimento di sequestro amministrativo e alla successiva confisca, con sanzione ai danni del proprietario e, quindi, trasgressore. La capitaneria di porto di Pozzuoli ha anche stabilito che i natanti diffidati dovranno essere rimossi entro le ore 8 del 14 settembre, termine ultimo per le unità illecitamente ormeggiate presso la Darsena dei Pescatori per poter essere rimosse senza eventuali azioni sanzionatorie e di confisca. Sequestrate anche 52 nasse, illecitamente detenute a bordo di un natante da diporto, in quanto attrezzi non consentiti per la pesca sportiva.