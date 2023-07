Portici, si schianta contro un'auto in manovra e si ribalta centrando altri due veicoli

Violento impatto in via Diaz, dove un’auto ha prima tamponato una macchina in manovra per poi ribaltarsi e centrarne altre due parcheggiate al lato della carreggiata.

A pochi giorni di distanza, i residenti della zona rivivono la stessa scena o lo stesso tonfo, dopo venerdì scorso, causato da un incidente che ha provocato un ferito e diversi danni ad altre tre autovetture.

La dinamica, sulla quale stanno lavorando i vigili del comando di via Campitelli, vedrebbe nella Fiat Panda la presumibile responsabilità dell’impatto con l’altra vettura che era in manovra. Poi, a seguito dello scontro, sempre la Fiat Panda si è andata a schiantare, ribaltandosi, contro le altre due auto parcheggiate nei pressi della farmacia, nella parte basse di via Diaz.

Responsabilità che saranno poi chiarite a seguito dei rilievi dei periti sui mezzi coinvolti.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il conducente della Fiat Panda dalle lamiere. L’uomo ha riportato delle ferite di cui si sono occupati i sanitari del 118 arrivati in zona poco dopo l’incidente.