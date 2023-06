I vandali imbrattano la storica Villa Vannucchi, appartenente al circuito delle dimore settecentesche del Miglio D'Oro, con scritte in azzurro per la squadra del Napoli e riferimenti antisemiti. Danni anche in Villa Falanga e, nei giorni scorsi, al Parco Liguori. La Villa è il simbolo di San Giorgio, tra quelle ben tenute e in cui si svolgono eventi, congressi e meeting.

Il sindaco Giorgio Zinno ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine: sul posto è arrivata la polizia scientifica per i sopralluoghi, sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di San Giorgio a Cremano. «Gesti di pochezza culturale e di profonda inciviltà - tuona Zinno - che hanno deturpato un bene di tutti». «Vergogna! Atti di vandalismo e rigurgiti di antisemismo sfregiano il nostro patrimonio culturale» è il commento di Gennaro Miranda, presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

Scritte in azzurro dedicate al Napoli, frasi volgari e razziste, disegni fallici: queste le spiacevoli sorprese trovate, nelle scorse ore, su alcune facciate di Villa Vannucchi. Nella storica dimora settecentesca sono stati imbrattati i muri posteriori all'arena Diana che portano ai camerini, il palco e l'ultima fila di sediolini con ignobili scritte e simboli antisemiti. «Proprio mentre scrivevo - prosegue Zinno - della grande civiltà che ha contraddistinto l'evento per lo scudetto del Napoli con migliaia di persone in strada, sono stato avvisato di questi atti scellerati. Abbiamo allertato la polizia di Stato e sul posto è giunta anche la Scientifica per i sopralluoghi. La polizia di Stato è già al lavoro per identificare i responsabili di questo scempio».

«La vergogna del vandalismo ai danni del patrimonio storico, culturale e architettonico - il commento del presidente dell'Ente Ville Gennaro Miranda sullo sfregio alla Villa - del nostro territorio diventa vero e proprio orrore quando si associa a rigurgiti di antisemitismo. Quanto denunciato dal sindaco di San Giorgio a Cremano è gravissimo: le scritte e i simboli antisemiti comparsi sulle pareti di Villa Vannucchi sono un atto criminale i cui autori vanno immediatamente individuati dalle forze dell'ordine e severamente puniti. Esprimo il mio più profondo sdegno per quanto accaduto: la Fondazione Ente Ville Vesuviane è al fianco dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno e a tutta la comunità di San Giorgio a Cremano, alla quale va la mia piena solidarietà».

I vandali non hanno preso di mira soltanto la Villa settecentesca, ma diversi parchi sangiorgesi. Nel Parco Liguori infatti, ignoti si sono introdotti presumibilmente sempre di notte, scavalcando il cancello ed hanno rotto le panchine, divelto le aiuole e danneggiato le piante. Inoltre hanno imbrattato muri e i nuovi cestini per i rifiuti con lo spray ed hanno perfino rotto alcune bottiglie di vetro sulle giostrine dei bambini, lasciandovi i cocci con enorme pericolo per i più piccoli. Ci sono volute più di 24 ore da parte dell'associazione che ha in gestione il parco per rimuovere e ripristinare i luoghi danneggiati.

Più volte anche in Villa Falanga si sono verificati episodi di danneggiamento di giostrine, nonché dei pannelli sulla scrittura creativa allestiti dalla Bottega delle Parole. «Nel rispetto di tutti i cittadini - conclude il sindaco Zinno - denunceremo qualsisi anche piccola infrazione e la presenza della Scientifica ci fa comprendere anche la grande attenzione delle forze dell'ordine per la nostra bellissima comunità. Lasceremo ai nostri figli in futuro quello che sapremo proteggere e conservare nel presente».