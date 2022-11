Smottamento sulla Provinciale Capri - Anacapri

A causa dell’abbondante pioggia che si è riversata per circa due ore sull’isola di Capri, lungo la provinciale Capri - Anacapri si è verificato uno smottamento lungo diversi metri, lo smottamento è partito da una delle pareti in terra di contenimento che fiancheggiano la rotabile.

Si sono riversati sul manto di asfalto della provinciale cumuli di terriccio misti a sassi e pietrame che si sono staccati dai muretti che costeggiano i tornanti. Immediato è partito l’allarme alle due amministrazioni e sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operai del comune di Anacapri, di Capri, unitamente all’impresa edile Donnarumma specializzata nel settore che hanno immediatamente provveduto a rimuovere dalla strada terriccio, detriti e grossi sassi che avevano invaso il viadotto, sul posto per controllare l’accaduto e assicurarsi che non vi fossero pericoli per l’incolumità pubblica.

Sindaco di Capri Marino Lembo, il Vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta, sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Polizia e la Polizia Municipale. Un intervento tempestivo che ha impedito di bloccare la circolazione tra i due comuni. Fortunatamente nessun danno è stato rilevato anche se resta alta l’attenzione per evitare eventuali futuri incidenti.