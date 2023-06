Malore a bordo della motonave: 35enne salvato nel porto di Capri

La Guardia Costiera di Capri salva la vita ad un trentacinquenne straniero, di nazionalità tedesca, che era stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava a bordo di una motonave proveniente dalla Costiera Amalfitana e diretta a Capri mentre si accingeva ad entrare nel porto dell’isola.

Non appena ricevuto la segnalazione di aiuto, la Guardia Costiera ha immediatamente autorizzato l’accosto in emergenza al molo 22 del “Levante Banchinella” l’area dove non è interdetto l’ormeggio ed hanno richiesto soccorso ai sanitari del 118, nel frattempo tre militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri comandato dal Tenente di Vascello, Emanuele Colombo, si sono immediatamente precipitati a bordo dell’unità ormeggiata operando il massaggio cardiaco con l’utilizzo anche di uno dei defibrillatori presenti in ambito portuale.

In virtù del tempestivo intervento dei marinai della Guardia Costiera specializzati nelle procedure di Primo Soccorso e alla corretta esecuzione delle manovre di rianimazione, il giovane, ha ripreso conoscenza ed è stato successivamente consegnato alle cure del personale sanitario del 118 di Capri nel frattempo accorso con l’autombulanza è stato trasferito presso l’ospedale Capilupi affidato alle cure dei sanitari che stanno effettuando accertamenti sullo stato di salute del giovane tedesco.