Il crollo di un silos e poi l’incidente che poteva diventare una tragedia: nel tardo pomeriggio di ieri, nell’azienda agricola «Mele» di via Paradiso a Somma Vesuviana, da una struttura destinata a contenere mangimi per animali di cui lo stabilimento cura la produzione per nutrire migliaia di galline ovaiole, è precipitato un operaio di 63 anni, dipendente dell’azienda.

APPROFONDIMENTI Cade mentre vernicia

il palo della luce: morto Crolla una piccola gru:

feriti due operai Operaio travolto

da tronco d'albero

Non è ancora chiaro se l’uomo avesse le protezioni del caso, ma le ferite riportate nell’incidente sono apparse subito serie. L’operaio è stato soccorso da personale sanitario dell’ambulanza poco dopo l’allerta dei suoi colleghi che hanno avvisato il 118, ed è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dove si trova tuttora, in prognosi riservata.

Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, storica azienda agricola di Somma in attività fin dai primi degli anni ’60 e che cura tutto il ciclo produttivo delle uova, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana coadiuvati da personale dell’Asl Na 3 Sud e dal nucleo ispettorato del lavoro dell’Arma. Le prime notizie farebbero pensare a un crollo del silo contenente mangimi sopra il quale l’operaio stava lavorando, ora saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a dire se ci fossero problemi strutturali che avrebbero causato il crollo del capannone adibito a contenere foraggio o se altre circostanze abbiano portato alla rovinosa caduta del 63enne, attualmente ricoverato a Nola con gravi ferite.

Intanto le indagini sono in corso: occorrerà verificare se le norme di sicurezza sul lavoro siano state rispettate e accertare le modalità dell’incidente. In comprensibile apprensione i familiari che hanno raggiunto l'operaio all'ospedale di Nola, attendendo notizie più rassicuranti, mentre nella tarda serata di ieri le forze dell'ordine e il Nil dei carabinieri, con ispettori sanitari, erano ancora nell'azienda di Somma Vesuviana per le verifiche del caso.