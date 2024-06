Tentata rapina ieri a Somma Vesuviana. Alcuni malviventi si sono introdotti all’interno della Banca di Credito Popolare danneggiando una cassaforte “roller Cash” per poi fuggire.

I carabinieri sono intervenuti a via Aldo Moro 108 per la segnalazione di un tentato furto nell'istituto di credito. Sono in corso le indagini.