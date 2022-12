Sorrento, Virginia Sorrentino inaugura al Teatro Tasso il Jazz Festival Internazionale-Penisola Sorrentina

Parte giovedì al Teatro Comunale Tasso in Sorrento, la 23esima edizione di Sorrento Jazz Festival Internazionale-Penisola Sorrentina Festival. La rassegna proseguirà fino al 18 dicembre. Promosso dal Comune di Sorrento ed organizzato da Italiaconcerti, con la direzione artistica di Antonino Esposito, l’appuntamento di quest’anno rappresenta il ritorno alla normalità dopo le limitazioni imposte dal Covid.

Antonino Esposito, infatti, ha focalizzato l’attenzione sul Premio “Surrentum Eventi” che giunge alla undicesima edizione. Il cartellone articolato con un programma diversificato. Si parte giovedì alle ore 19.30 con Virginia Sorrentino 432hz Jazz quartet: Virginia Sorrentino voce; Alessandro Castiglione chitarra; Marco de Tilla contrabbasso; Massimo Del Pezzo batteria. Venerdì, ore 19.30 Dado Moroni piano solo; sabato, alle ore 19,30, consegna del Premio “Surrentum Eventi” 2022 al maestro Raphael Gualazzi, che si esibirà anche nel concerto, accompagnato da Anders Ulrich contrabbasso e Gianluca Nanni batteria. Domenica, sul palco alle ore 20,30, Grazia Di Michele & Platinette in: “Non so mai chi sono”, con Fabiano Lelli chitarre; Marco Siniscalco basso; Andy Bartolucci batteria; I servizi di accoglienza curati dagli allievi dell’Istituto polispecialistico San Paolo, curato dalla dirigente Amalia Mascolo con il docente Francesco Manfredonia. Previsto un biglietto di ingresso di 5,00 euro. Le prenotazioni per partecipare ai concerti e l’acquisto dei biglietti sono possibili attraverso il sito https://www.eventbrite.it. L’incasso sarà devoluto in beneficenza e convertito in buoni pasto o spesa distribuiti dall’amministrazione comunale.

Per informazioni: www.sorrentojazz.it – www.penisolasorrentinafestival.it – www.ats-sorrento.it.