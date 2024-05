Maggio, turismo di qualità per Sorrento. Con i grandi eventi questo mese si è confermato particolarmente efficace per Sorrento che ha scalato importanti posizioni nel segmento alto della domanda turistica. La scelta dell’amministrazione comunale sta pagando e i numeri confermano che anche a maggio, nonostante l’aumento della tassa di soggiorno da 3 a 4 euro, il comparto tiene e segna passi decisivi proprio nel lusso. «Questa visione - dice il sindaco Massimo Coppola - su cui ci siamo incamminati tre anni fa, sta dando i suoi frutti e siamo particolarmente contenti perché si premiano così anche gli sforzi dei nostri imprenditori del settore che adeguano costantemente l’offerta puntando sempre di più sulla qualità».

I cento anni del Museo Correale, il Forum Ambrosetti, la Tre Golfi di Vela. I ministri Sangiuliano, Fitto, Tajani e Musumeci, con colleghi di Paesi esteri, sottosegretari, ambasciatori, economisti, parlamentari e tanti tantissimi ospiti.

«L’evento per i cento anni del Museo Correale - ha sottolineato il sindaco Coppola - è coinciso con l’inaugurazione della sezione archeologica. Uno scrigno che arricchisce notevolmente la nostra offerta culturale. Ora Sorrento può mostrare agli ospiti i reperti della sua storia. Sono tutti preziosi reperti rinvenuti negli scavi che ora sono stati restaurati e posizionati in un percorso suggestivo che racconta la storia della città fin dalle origini. E non ci fermiamo certo qui: per agosto presenteremo un altro importantissimo appuntamento con la nostra storia, il camminamento sui resti delle antiche mura che circondano la parte alta del centro urbano di Sorrento».

L’appuntamento

Dall’archeologia all’economia, al ruolo fondamentale del Sud Italia nel Mediterraneo. Un ruolo importante quello che Sorrento ha saputo ritagliarsi grazie a The European House Ambrosetti che ha scelto proprio Sorrento per mettere al centro del dibattito il Sud. «Abbiamo dato il nostro contributo per il terzo anno consecutivo - ha detto il sindaco Coppola - al cambio di paradigma che vede un Sud sempre più protagonista. E lo continueremo a dare. Abbiamo già confermato al team Ambrosetti la nostra disponibilità ad ospitare il Forum nel 2025 e sono già state fissate le date: 16 e 17 maggio. La qualità degli ospiti - ha aggiunto il sindaco - e la grande ospitalità dell’Excelsior Vittoria, hanno promosso questo evento e fatto apprezzare Sorrento». E a proposito di grande ospitalità come non citare l’apertura di La Pergola, la maison Champagne dell’Excelsior Vittoria che tanto ha entusiasmato gli ospiti.

E poi lo sport, la Grande Vela con uno sponsor d’eccezione come Rolex. La Tre Golfi 2024 ha offerto uno spettacolo straordinario. Vedere le grandi vele nere rincorrersi “qui dove il mare luccica”, non ha lasciato indifferente nessuno. La collaborazione con il Circolo Italia ha esaltato l’ospitalità di Sorrento. «Le regate Orc Roma e la Tre Golfi dopo - sottolinea il sindaco - hanno portato a Sorrento ospiti illustri che hanno potuto apprezzare la qualità della nostra ospitalità. Gli eventi pubblici e privati si sono susseguiti senza soluzione di continuità e ovunque abbiamo raccolto complimenti che esaltano il brand Sorrento. Un grazie particolare va agli operatori di Marina Piccola che ancora una volta ha dimostrato il loro attaccamento a Sorrento».

Il successo

Il Comune di Sorrento ha risposto entusiasticamente alla Tre Golfi Sailing Week che, per tre settimane, ha portato in penisola decine di imbarcazioni da ogni parte del mondo. In particolare, il campionato europeo riservato ai Maxi ha fatto di Marina Piccola un villaggio regate di velisti campioni olimpici e vincitori di Coppa America. Sorrento è diventata, dunque, una capitale internazionale della vela al pari di luoghi simbolo come Porto Cervo o Saint Tropez. Il brand Sorrento è andato in giro per il mondo anche in questo campo. Accanto al villaggio regate a Marina Piccola è nata un’area attrezzata destinata ai tecnici delle singole squadre per ottemperare a qualsiasi esigenza.

La Tre Golfi Sailing Week si è così rivelata un’operazione di marketing territoriale che è già un successo dopo sole tre edizioni e dimostra di poterlo essere anche nel 2025. «Sorrento - ha sottolineato Massimo Coppola - si è trasformata, per due settimane, nella capitale internazionale della vela. Un’occasione per mostrare ai nostri ospiti le bellezze dei nostri luoghi, l’elevato livello delle strutture ricettive e dell’offerta enogastronomia, oltre alla proverbiale ospitalità della nostra terra. È un obiettivo reso possibile grazie al grande lavoro di sinergia tra il Comune di Sorrento, il Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli, la Federazione Italiana Vela e gli operatori che lavorano nel porto di Sorrento».