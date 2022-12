Sorrento, chiuso l'ufficio postale di corso Italia per 50 giorni

La direzione della sede di Sorrento di Poste Italiane comunica che, dal 17 dicembre prossimo e fino al 28 gennaio 2023, gli uffici siti in corso Italia 210 resteranno chiusi al pubblico per lavori infrastrutturali. Nel periodo compreso dal 22 dicembre prossimo al 12 gennaio 2023 sarà comunque assicurata, salvo imprevisti, la funzionalità h24 dell'Atm.

Durante tutto il periodo di chiusura della sede di Sorrento, spiegano dalla locale direzione di Poste Italiane, la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi. A Sant'Agnello, in piazza Giacomo Matteotti 15, la sede sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, e il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35, ed è dotata di Atm fruibile h24. Al Capo di Sorrento, in via Capo 110, gli uffici, anch’essi dotati di un Atm fruibile h24, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35, e il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35. Sarà infine disponibile, presso l'ufficio postale di Sant'Agnello, uno sportello dedicato per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate all'ufficio di Sorrento. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 19.05, e il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35. La riapertura della sede di Sorrento, comunica Poste Italiane, è prevista per il 30 gennaio 2023.