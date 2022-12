Sorrento saluta il 2022 con il «ciuccio di fuoco», la miccia accesa dal sindaco Coppola

Tutti in piazza Tasso per assistere all’accensione del «ciuccio di fuoco». Un rituale che si ripete ogni anno la sera di San Silvestro. Poche ore prima dello scoccare della mezzanotte che segna il passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo il centro di Sorrento si anima per quello che è diventato un momento che richiama migliaia di persone nel salotto cittadino.

I botti del «ciuccio di fuoco» illuminano e riecheggiano in tutta la Costiera. Uno spettacolo considerato di buon auspicio. Ma soprattutto una attrazione per residenti e turisti. E quest’anno, dopo le restrizioni degli anni scorsi, in tanti si sono radunati nel centro di Sorrento per assistere al tradizionale appuntamento. Al sindaco Massimo Coppola il compito di accendere la miccia che innesca i fuochi.