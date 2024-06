La chiusura delle scuole può rappresentare un problema per quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano fuori casa. Può quindi rivelarsi di fondamentale importanza il ruolo delle colonie estive che, attraverso attività ludico-formative, si prendono cura dei bambini per diverse ore al giorno. A Sant’Agnello quest’anno il centro apre il 1° luglio con una importante novità: accoglierà i piccoli tra i 3 ed i 6 anni.

«È un’attività che per la prima volta in penisola sorrentina viene proposta per una fascia di età in cui spesso le famiglie hanno bisogno di supporto nell’organizzazione della quotidianità – spiega il sindaco Antonino Coppola -. Siamo contenti di poter offrire questa opportunità in collaborazione con l’Azienda consortile per i servizi alla persona e gli uffici comunali». Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 di domani. L’avviso con il modello per presentare l’istanza di accesso si può ritirare presso i Servizi sociali professionali (Ssp) o al protocollo del Comune. Si può anche scaricare dal sito dell’ente o dal portale dell’Asps Penisola Sorrentina.

Tra la modulistica è consultabile anche l’elenco degli enti accreditati per l’erogazione della prestazione tra i quali ogni famiglia può scegliere a seconda delle proprie esigenze, come, ad esempio, la collocazione sul territorio e le attività proposte. «Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 1° al 26 luglio e poi dal 29 luglio al 23 agosto, per 4 ore al giorno, senza vitto - chiarisce il vice sindaco ed assessore alle politiche sociali di Sant’Agnello, Maria Russo -. È prevista una piccola compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, commisurata alla fascia Isee di appartenenza: si va da 50 euro fino ad un massimo di 100 euro per 4 settimane. Cifra che raddoppia in caso di iscrizione ad entrambi i periodi. Sono inoltre previste riduzioni della quota fino al 50 per cento in caso di più fratelli ammessi».

I posti disponibili sono 25 per turno ed i genitori possono scegliere di iscrivere i figli ad uno o ad entrambi i periodi della durata di quattro settimane ciascuno. Ciò significa che potenzialmente potrebbero liberarsi ulteriori posti in caso di adesioni ad un solo corso.

Un altro avviso pubblico è stato indetto per il Centro estivo dell’asilo nido Benzoni di Sorrento. In questo caso la colonia è aperta ai bambini dai 3 mesi ai 5 anni di età. La struttura sarà attiva dal 15 luglio al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30. Le domande vanno presentate entro il 16 giugno ed i moduli sono sul sito del Comune di Sorrento o presso l’ufficio pubblica istruzione. Le tariffe per l’intero periodo vanno da 200 a 300 euro a seconda dell’Isee familiare, con riduzione del 40% per il secondo figlio.