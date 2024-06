Pronta la suggestiva infiorata del Corpus Domini lungo il corso Italia di Sorrento

Milioni di petali di fiori di diverse varietà e colori utilizzati per dare vita ad autentiche opere d’arte. Per tutta la notte un gruppo di giovani ha lavorato lungo il corso Italia di Sorrento per allestire l’infiorata del Corpus Domini.

Una grande tela lunga centinaia di metri diventata con il passare delle ore un unico grande quadro che richiama i temi della cristianità.

Poi questa mattina la tradizionale processione guidata dall’arcivescovo dell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia che, dopo la funzione liturgica celebrata nella chiesa della Santissima Annunziata, seguirà il percorso floreale fino a raggiungere la cattedrale cittadina. Corteo che vedrà la partecipazione di centinaia di fedeli.