Sorrento, Federalberghi premia i dipendenti di lungo corso

Oggi, presso la sede di via Luigi De Maio, Federalberghi Penisola Sorrentina ha consegnato un riconoscimento ai dipendenti delle strutture ricettive che hanno concluso il proprio percorso lavorativo con almeno 25 anni di servizio nella stessa azienda.

Gli attestati di merito attribuiti a Immacolata Strummiello, Angela Pollio, Liberato Gargiulo, Antonino Gargiulo, Luigi De Gregorio, Mario Scarfato e Francesco De Turris. Premiati, inoltre, Giulio Galano e Annamaria Pane che si distinti nella loro attività professionale come portiere e governante.

Con il presidente Costanzo Iaccarino, i sindaci della Penisola sorrentina. «Oggi - ha sottolineato Costanzo Iaccarino - è una giornata che viviamo con molto piacere perché dare un premio, anche simbolico, ai nostri collaboratori che hanno speso la loro vita nelle nostre aziende lavorando per 25 anni in un’attività ci rende felici perché sono loro che fanno grande l’immagine del turismo sorrentino. La loro attività è fondamentale perché sono quelli che hanno l’approccio con i clienti ed un rapporto con le persone che scelgono di venire a trascorrere le loro vacanze a Sorrento, quindi sono loro che danno l’immagine del turismo in penisola sorrentina. Il premio che la nostra associazione tradizionalmente consegna ai collaboratori storici non è soltanto un segno di gratitudine nei confronti di quanti hanno messo le proprie energie a disposizione delle strutture ricettive locali, contribuendo così a rafforzare la vocazione all’accoglienza della Costiera. Quel riconoscimento, infatti, vuole essere anche un auspicio in vista della prossima stagione turistica: in tempi caratterizzati da particolari difficoltà nel reperire personale, le imprese turistiche della penisola sorrentina dimostrano dinamicità e capacità di instaurare rapporti umani che vanno ben al di là del fatto professionale, confermandosi un importante bacino di opportunità lavorative per migliaia di persone».