Migliaia di persone in processione per celebrare Sant'Antonino e San Valentino

I sorrentini si sono potuti stringere di nuovo intorno al proprio protettore. I fedeli di tutta la Costiera hanno avuto modo di riabbracciare Sant'Antonino. Dopo due anni di stop a causa della pandemia il patrono di Sorrento è tornato ad attraversare le strade della città.

Migliaia di persone si sono assiepate lungo il percorso della processione per assistere al passaggio della statua. Poi il corteo ha raggiunto la basilica per la solenne celebrazione presieduta dall'arcivescovo Francesco Alfano. Intanto nelle strade, come tradizione, ci sono le bancarelle dei venditori ambulanti di prodotti di ogni genere.

«Dopo due anni di sospensione finalmente la festa in onore di Sant’Antonino torna ad allietare tutta la nostra comunità – sottolinea il sindaco Massimo Coppola -. Un evento molto atteso, che celebra il forte rapporto tra i sorrentini ed il nostro patrono. Un profondo legame religioso, un saldo sentimento popolare che torna a raccontarsi nei riti e nella processione per le vie cittadine, che ogni anno attira anche tanti visitatori. E proprio per offrire nuove occasioni di sviluppo per il turismo, ma anche per regalare momenti di svago e di intrattenimento per i cittadini, ho fortemente voluto l’iniziativa che trasforma Sorrento nella città degli innamorati, appuntamento che sarà ripetuto anche negli anni a venire».

In occasione della festa degli innamorati è stata organizzata «Sorrento in Love», iniziativa ideata dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di invogliare le coppie a trascorrere qualche giorno in città. Fino a domani il centro storico sarà vestito di rosso per accogliere visitatori e curiosi, mentre i negozi saranno allestiti a tema.