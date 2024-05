Personale dedicato connesso ai clienti tramite smartwatch. Escursioni e transfer con yacht ed elicotteri. Lezioni di cucina con chef stellati. E perfino sedute riservate di shopping nei negozi più alla moda di Milano dopo la chiusura al pubblico. Sono solo alcuni dei servizi offerti dagli alberghi di lusso di Sorrento per coccolare chi li sceglie per il proprio soggiorno. E che non ha problemi di budget.

Un segmento, quello del luxury, in continua espansione. Come confermano i dati dell'Agenzia Campania turismo. Il territorio da Vico Equense a Massa Lubrense, con 167 alberghi, è uno dei principali comprensori turistici d’Italia. La metà, 84, espongono le 4 stelle Michelin, mentre il 10%, vale a dire 17, raggiungono le 5 stelle. Un firmamento nel quale risalta il gruppo Manniello.

«Il turismo di lusso a Sorrento si concentra sull'eccellenza del servizio, sull'ospitalità di alta classe e sull'esperienza esclusiva offerta agli ospiti», mette in chiaro Mario Manniello che con il fratello Giuseppe gestisce il 5 stelle La Favorita ed ha appena assunto il controllo del 4 stelle Europa Palace. «Gli hotel a cinque stelle, le ville di lusso con vista sul mare ed i ristoranti gourmet contribuiscono a creare un'atmosfera di raffinatezza e comfort - aggiunge Manniello -. Le attività esclusive come tour privati, esperienze culinarie personalizzate di alta qualità fanno sì che i visitatori vivano un'esperienza memorabile e lussuosa durante il loro soggiorno a Sorrento». E le tariffe sono proporzionate. Il costo della stanza al La Favorita va dai 600 ai mille euro a notte. Cifre non per tutti, insomma. «Il 60% dei nostri clienti arriva dagli Stati Uniti - puntualizza Manniello - Poi ci sono britannici, tedeschi ed arabi». Ed i nuovi collegamenti diretti Napoli-New York favoriranno ulteriormente l'arrivo di viaggiatori da oltreoceano. Non mancano, però, secondo Manniello, le criticità: «Si dovrebbe realizzare un porto all’altezza ed incrementare l’interesse di grandi brand della moda, ma bisogna anche investire sulle risorse umane che sono il motore e l’immagine delle nostre eccellenze».

«Una grossa pecca per Sorrento è la mancanza di negozi di alto livello collegati ai marchi del lusso: tanti sono diventati ristoranti, bar, gelaterie - conferma l'albergatore e presidente Agenti di Viaggio Penisola Sorrentina, Gino Acampora - Per fortuna abbiamo Capri ed in parte Positano che ci aiutano a colmare il gap». Anche la dinastia degli Acampora rappresenta uno dei punti di forza dell'ospitalità made in Sorrento, potendo contare su diverse strutture tutte a 4 e 5 stelle. «I numeri di Sorrento sono alti, non sempre è facile conciliare il mercato del lusso con i grandi flussi: i clienti lusso chiedono più privacy, più esclusività - rileva Acampora -. È un mercato difficile da gestire ma con un grosso potenziale di spesa, è interessante investirci ma anche le istituzioni devono fare la loro parte».

Le criticità

Andrebbero risolte, in primis, le criticità legate ai trasporti e al traffico. Ma anche all'assistenza sanitaria come ha confermato il governatore De Luca quando ha inaugurato la nuova rianimazione dell'ospedale di Sorrento: «I turisti nello scegliere una destinazione guardano anche alla presenza di presidi adeguati». Per fortuna i punti di forza non mancano. «Abbiamo la fortuna, a parte la bellezza dei luoghi, di avere molte strutture di eccellenza tra hotel e ville insieme a tanti ristoranti stellati - evidenzia Gino Acampora - Ma Il lusso richiede anche servizi di qualità». Come quelli che assicura l'Hilton Sorrento Palace, che solo sulla carta è un 4 stelle visto che garantisce un’ospitalità al top. «I nostri standard sono quelli Hilton Élite con clientela selezionata che tiene a far parte delle esclusive categorie diamond, gold e silver», spiega Gianmario Russo, patron della più grande struttura ricettiva della Costiera con 331 stanze delle quali 80 executive. Il costo di un soggiorno? Tra 800 e 1.700 euro a notte. «La nostra clientela di alto livello è per il 70% di americani e non mancano arabi ed indiani».

Sorrento non è solo lusso, come confermano le presenze record del 2023 che, (i dati sono ufficiosi) hanno superato quota tre milioni. E quest’anno l’obiettivo è confermarsi. «Ci scelgono viaggiatori di tutto il mondo - puntualizza Costanzo Iaccarino, presidente Federalberghi Campania e Penisola Sorrentina -. Abbiamo verificato la presenza di clienti di 102 Paesi. E noi siamo sempre pronti a soddisfare le esigenze di tutti garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo, anche per questo i clienti ritornano».