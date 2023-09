Sorrento: ladro di scooter ​arrestato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza di arresto emessa dalla Procura di Torre Annunziata, hanno notificato il provvedimento a un 39enne già detenuto per altre cause.

L'uomo è gravemente indiziato per furti di scooter commessi a Castellammare il 4 aprile e a Meta il 21 aprile: i mezzi, parcheggiati in strada, erano stati portati via forzando il bloccasterzo.

Le indagini, supportate dall'analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di identificare il ladro.