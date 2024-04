Sorrento, mancanza d'acqua: chiuse diverse scuole della penisola

È in programma per la giornata di oggi e fino a domani mattina la sospensione dell'erogazione di acqua potabile in una vasta area della penisola sorrentina. Stop al servizio necessario, come fa sapere la Gori, per consentire i lavori di riparazione di una perdita sulla condotta adduttrice da 600 mm di diametro.

Pertanto la maggior parte delle utenze che sorgono tra Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello e Piano di Sorrento, si ritrovano con i rubinetti a secco dalle ore 8 di oggi, giovedì 11 aprile, fino alle ore 7 di domani mattina. In queste ore sono attivi servizi sostitutivi con autobotti e fontanine in diversi punti del territorio.

Tenendo conto della mancanza di acqua è stata stabilita per la sola giornata di oggi la chiusura di diversi plessi scolastici tra Sant'Agnello, Piano di Sorrento e Massa Lubrense, mentre solo in quest'ultimo Comune è chiuso anche il Municipio.