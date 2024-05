Domeniche ecologiche a Sorrento, in 3 appuntamenti raccolti 2.300 litri di olio esausto

Con la consegna di circa 700 litri di olio esausto da cucina presso la parrocchia di Priora, si sono concluse, questa mattina, le tre domeniche ecologiche organizzate dall’assessorato all’ambiente del Comune di Sorrento e dalla società Penisolaverde che gestisce i rifiuti urbani. In totale i litri raccolti nelle tre giornate, che si sono svolte il 7 aprile a piazza Lauro, il 21 a Casarlano e oggi a Priora, sono stati oltre 2.300 litri. Per ogni 10 litri conferiti l’amministrazione ha regalato ai cittadini virtuosi 1 bottiglia di olio extra vergine di oliva prodotto da aziende locali. Un incentivo già utilizzato negli anni passati e che ha portato frutti sempre più lusinghieri in termini di conferimento di oli esausti domestici.

A confermare il buon risultato raggiunto è Luigi Di Prisco, presidente del Consiglio comunale di Sorrento che è protagonista delle politiche ambientali dell’amministrazione sorrentina. «Dopo anni di impegno e sensibilizzazione volto al recupero degli oli esausti - spiega - ma più in generale al rispetto e salvaguardia dell’ambiente, sono stati realizzati passi importanti sotto il profilo della partecipazione della cittadinanza e i quantitativi di olio esausto raccolti, che creano dannosi danni all'ambiente se sversati nel rubinetto di casa, ne sono una dimostrazione.

infatti di anno in anno maciniamo nuovi record».

«Grazie all’impegno di tutti - continua il presidente del Consiglio comunale di Sorrento - riusciamo sempre a migliorare i dati di raccolta e, questo, è frutto di uno sforzo collettivo. Ovviamente, ancora tanto c'è da fare in quanto spesso alcuni cittadini vengono attratti soltanto dall'incentivo dell'olio extravergine di oliva che viene conferito ogni 10 litri di olio esausto raccolto, distogliendo un po’ l’attenzione dalla finalità dell’iniziativa. Ma è anche vero che questa attività ha contributo a sviluppare una partecipazione notevole su una problematica che, altrimenti, non sarebbe mai sotto i riflettori. Il mio ringraziamento va a quanti contribuiscono al successo di questi appuntamenti».