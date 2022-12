Sorrento, ordinanza del sindaco: niente vetro per brindare al Capodanno in piazza

Abbracci, baci, ma niente cincin. Chi decide di festeggiare il Capodanno nel centro di Sorrento potrà brindare solo con bicchieri di carta e con bibite in contenitori di plastica. Almeno nelle ore a cavallo della mezzanotte, quelle durante le quali è vietato vendere e consumare bevande in vetro. È quanto stabilisce un’ordinanza del sindaco Massimo Coppola introdotta in vista dei festeggiamenti per il Capodanno.

Il provvedimento è in vigore dalle ore 23 di questa sera alle 2 di domani. Il dispositivo interessa esclusivamente il cuore del centro cittadino di Sorrento, vale a dire piazza Tasso e le aree adiacenti nel raggio di 500 metri.

In queste zone è vietata la «vendita per asporto, somministrazione o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici di ristorazione e turistico-alberghiera, degli esercizi commerciali e artigianali in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di qualsiasi tipo di bevande contenute in bottiglie di vetro, che possano costituire pericolo».

L’ordinanza è estesa anche ai distributori automatici. In questo caso è in capo ai gestori delle attività l’obbligo di provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedire l’erogazione dei contenitori in vetro dagli apparecchi.

Allo stesso tempo il sindaco Coppola impone il divieto di «detenzione o consumo in luogo pubblico, di qualsiasi tipo di bevande contenute in bottiglie di vetro che possano essere utilizzate impropriamente, costituendo pericolo».

La decisione di emanare il provvedimento è legata alla previsione di un forte afflusso di persone, perlopiù giovani, nel centro di Sorrento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Sul palco allestito in piazza Tasso ci sarà uno spettacolo di musica dal vivo in attesa dei fuochi pirotecnici che illumineranno il golfo a partire dall’una. Eventi che richiameranno residenti e turisti che si ritroveranno davanti al grande albero di Natale per il tradizionale brindisi.

Ma i festeggiamenti possono anche diventare occasione di incidenti. «L’abbandono in spazi pubblici, di contenitori di bevande alcoliche in vetro contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell’incolumità delle persone – conferma il primo cittadino di Sorrento – in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere».

Per evitare problemi di ordine pubblico, quindi, è stata adottata l’ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, e, comunque di essere in possesso di contenitori in vetro nel centro di Sorrento.