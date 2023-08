Momenti di paura, la notte scorsa, a causa di un vasto incendio che ha interessato l'area boschiva ai piedi del monte San Costanzo, in località Termini, nel Comune di Massa Lubrense. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21 ed a causa della presenza di vegetazione secca si sono rapidamente propagate, arrivando a distruggere un'ampia superficie ricoperta di macchia mediterranea. Per alcune ore si è temuto che il rogo potesse raggiungere anche alcune abitazioni che sorgono alle pendici della parete rocciosa che sovrasta l'abitato di Nerano e la spiaggia di Marina del Cantone.

Sono stati proprio i residenti a lanciare l'allarme. In pochi minuti si sono portate sul posto le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento insieme ai nuclei di Protezione civile del comprensorio peninsulare, con il supporto della sala operativa della Regione Campania, gli operatori della Comunità montana ed un gruppo di volontari della zona. Con loro anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Sorrento, i poliziotti del commissariato costiero insieme agli agenti della polizia municipale. Per tutta la notte è rimasto a monitorare la situazione anche il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli.

L'emergenza sembrava rientrata, con l'incendio circoscritto e apparentemente sotto controllo. Alle 2 del mattino, però, il vento ha cambiato direzione, ravvivando i residui focolai. Sono così riprese le attività degli operatori che si sono concluse solo intorno alle 5 di ieri mattina. Nonostante ciò, come concordato con la sala operativa regionale, alle prime luci del giorno è intervenuto un elicottero della Protezione civile, poi sostituito da un secondo velivolo quando il carburante ha cominciato a scarseggiare. I mezzi antincendio aerei hanno effettuato diversi lanci di acqua nei punti più impervi dell'area per garantire la definitiva messa in sicurezza. Il bilancio è di circa tre ettari di macchia mediterranea andati distrutti. «Ieri sera e stanotte si è lavorato sodo per evitare che le fiamme arrivassero alle abitazioni, scongiurando lo sgombero di alcune famiglie - ha commentato Balducelli una volta rientrato l'allarme - Stamattina l'elicottero ha fatto alcuni lanci di bonifica, chiudendo di fatto l'emergenza. Ringrazio quanti hanno lavorato ieri sera e poi stanotte quando il fuoco ha ripreso di nuovo vigore». Una volta spenti i residui focolai i carabinieri insieme ai vigili del fuoco hanno effettuato i primi rilievi nel tentativo di risalire alle possibili cause dell'incendio. Non sono stati individuati inneschi che facciano ipotizzare una matrice dolosa, ma si continua ad indagare.

Mentre si chiudeva l'intervento al monte San Costanzo si apriva un nuovo fronte. Stavolta il fuoco è divampato in località Malacoccola, nella zona collinare di Sorrento. La segnalazione arrivata ieri mattina riferiva di un rogo che interessava la vegetazione spontanea che ricopre un'area incolta. In questo caso le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco. Non basta. Ieri verso le 16 è scattato un nuovo allarme per un incendio che si è sviluppato a Sant'Agnello nel terreno che costeggia i binari della Circumvesuviana, poca distanza da una stazione di servizio. Immediato l'intervento di pompieri e volontari della Protezione civile che in un'ora hanno spento tutti i focolai e provveduto a bonificare l'area evitando che il fuoco potesse avvicinarsi al distributore di carburanti.