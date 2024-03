Sorrento, dal primo aprile, torna la Ztl nel centro cittadino

A partire dall'1 aprile e fino al 25 ottobre prossimi, torna nel centro cittadino di Sorrento la zona a traffico limitato.

La Ztl sarà in vigore tutti i giorni, dalle ore 19.30 alle 4 del mattino e, nei giorni festivi, anche nella fascia compresa tra le ore 10 e le 13.

Quattro i varchi elettronici che monitoreranno gli accessi: in via Fuorimura all’inizio di viale Caruso, sul corso Italia, all'altezza della chiesa del Carmine, in via Correale, nei pressi del parcheggio comunale Achille Lauro ed in via San Francesco, all’intersezione con via Luigi De Maio.

Per ottenere i permessi annuali, riservati a residenti, a lavoratori e ad altre categorie previste dal regolamento, per richiedere il rinnovo degli stessi, nonché per avere permessi temporanei, con validità legata ad esigenze di accesso opportunamente documentate, è disponibile il link https://www.comune.sorrento.na.it/novita/notizie/nuova-zona-traffico-limitato-centro

Si ricorda che non sarà possibile transitare nella Ztl fino all'ottenimento o al rinnovo del permesso.

Le informazioni e la modulistica possono essere richieste anche presso il comando di polizia municipale, sito in corso Italia 236, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.