Il «Pullman Azzurro» della polizia di Stato a Sorrento

Prosegue la sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale per coinvolgere i giovani e diffondere la cultura della guida sicura attraverso il progetto «E…State con noi».

In Penisola Sorrentina hanno fatto tappa la Lamborghini con colori d'istituto e il «Pullman Azzurro» della polizia di Stato, allestito con innovative tecnologie, per diffondere condotte di guida sicura. Il mezzo rappresenta una vera e propria aula multimediale itinerante dove è possibile assistere alla proiezione di vari filmati, provare un simulatore di guida e testare i propri riflessi in un percorso dove, in prima persona, è possibile capire cosa significa guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzioni di alcol o di stupefacenti.

Il «tour» sulla sicurezza stradale con tappa nel comune di Sorrento, località ad alta densità turistica, ha l'obiettivo di coinvolgere il numero maggiore di persone, soprattutto ragazzi, attraverso lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per capire quanto è importante guidare senza distrazioni e in modo corretto. L'evento si è svolto in piazza Lauro a Sorrento con la collaborazione degli agenti della Sezione Polizia Stradale di Napoli e del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento.

Inoltre, nell'ambito della campagna di prevenzione, la Polizia Stradale ha predisposto un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato in stato di ebbrezza alcolica.

In particolare, nel corso delle attività sono stati controllati 25 veicoli, 30 persone, di cui 3 sanzionate amministrativamente per guida in stato di ebbrezza; infine, sono state ritirate 2 patenti e contestate 9 sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada e decurtati un totale di 45 punti dalle patenti.