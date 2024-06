A partire da questa sera prenderanno il via i lavori per il rifacimento del manto stradale di alcune delle arterie del centro di Sorrento.

Gli interventi per la scarificazione e la posa del nuovo tappetino di asfalto interesseranno, in particolare, il tratto di via degli Aranci compreso tra piazza Antiche Mura e l’incrocio con il corso Italia e via Capo ed anche la zona che va da piazza Tasso fino al rione Santa Lucia.

Il dispositivo della comandante della polizia municipale di Sorrento, comandante Rosa Russo, prevede pertanto dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo da questa sera e fino alla mattina di venerdì prossimo 14 giugno, l’istituzione di una serie di limitazioni alla circolazione.

Nel dettaglio, il provvedimento impone in via degli Aranci, nella parte di strada interessata dal cantiere che va da piazza Antiche Mura fino all’incrocio con il corso Italia e via Capo, l’attivazione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Allo stesso tempo lungo l’intero tratto di viale Caruso (per tutte le tre corsie di marcia) ed anche in via Fuorimura, nel tratto compreso tra piazza Tasso e l’incrocio con via Santa Lucia (esclusa la diramazione che attraversa il Parco Tasso e le aree di sosta di piazza Ganci e prossime ai civici 40–44), scatta il restringimento della carreggiata con senso unico alternato, oltre al divieto di sosta.

Nelle zone della città interessate dai lavori è anche imposto il limite massimo di velocità di 20 km/h. I taxi di Sorrento, che normalmente si posizionano negli stalli loro riservati di viale Caruso, limitatamente alla fascia oraria disciplinata dall’ordinanza (dalle 22 alle 6 del giorno dopo), potranno stazionare in fila in piazza Tasso, all’altezza delle bandiere del versante che affaccia verso il mare, con l’obbligo, però, di non recare intralcio alla ordinaria circolazione veicolare e pedonale della zona.

La comandante Russo specifica anche che i lavori non interesseranno gli spazi destinati alla sosta riservati ai veicoli dei titolari di contrassegno per portatori di handicap e quelli dove possono parcheggiare i possessori di abbonamento a pagamento istituiti in piazza Ganci e nelle aree antistanti e prospicienti i civici 40–44 di via Fuorimura. La ditta incaricata degli interventi è tenuta a garantire la possibilità per i pedoni di attraversare in sicurezza le strade dove saranno in corso i lavori e non dovrà danneggiare l’attraversamento pedonale rialzato che si trova lungo via degli Aranci.



«Dopo il rifacimento del manto stradale di via Marziale, le arterie cittadine che necessitano di un intervento urgente sono i tratti di via degli Aranci e via Fuorimura che saranno interessati dalle attività che prendono il via questa sera - sottolinea il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -. Sono quelli più rovinati e non possiamo aspettare ulteriormente. Abbiamo atteso fino ad oggi a causa delle lungaggini burocratiche, ma ora abbiamo una ditta pronta ad effettuare il rifacimento del tappetino di asfalto e dobbiamo partire. Si lavorerà comunque in orari notturni in modo da non disturbare i commercianti così come i titolari di pubblici esercizi e con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e per quanti hanno bisogno di spostarsi».