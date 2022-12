Sorrento, San Silvestro in piazza Tasso con il tradizionale «ciuccio di fuoco»

SORRENTO - Tra il ciuccio di fuoco, questa sera, in fumo in piazza Tasso (ore 18) e lo spettacolo pirotecnico a Marina Piccola (all’una del nuovo anno) Sorrento saluta il 2022 e si affaccia al 2023. In attesa di «tric-trac e botte», dopo il concerto di stamattina, sempre in piazza Tasso alle ore 16.30, spazio ai bambini con il Teatro nazionale dei Burattini di Antonino Mercurio. Nel pomeriggio, attorno al ciuccio di fuoco, anche le note della canzone de lo Capodanno e la partecipazione dell'attore Marco Palmieri.

Si rinnova così l'antica tradizione contadina di accendere fuochi nelle campagne per scacciare gli spiriti malefici. Una sagoma di ferro, bardata di petardi, bengala e altri fuochi d'artificio, raffigurante un asino, racchiude la sarabanda che si infiamma e... spara. Con il rumore di scoppi e suggestivi giochi di luce, si saluta l'anno che sta per concludersi e si accoglie festosamente quello che sta per iniziare. Dalle 23 all’una ancora musica in piazza Tasso, in attesa dello spettacolo di fuochi pirotecnici che saluterà il 2023 dal golfo di Sorrento.