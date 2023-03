Sorrento: cordoglio in costiera per la scomparsa di Antonino Stinga, imprenditore nel settore dei trasporti su gomma

Cordoglio in costiera per la scomparsa di Antonino Stinga, imprenditore del settore dei trasporti, già consigliere e assessore al Comune di Sorrento negli anni Ottanta del secolo scorso. Una vita dedicata al lavoro e alla crescita dell’azienda familiare, un imprenditore che ha percorso quasi un secolo di vita nel solco di un impegno costante e significativo nel settore dei trasporti. Un uomo che è partito dal carretto trainato dai cavalli ed è approdato alla realizzazione di una azienda con una flotta di una sessantina di veicoli che percorrono le strade di ogni parte d’Europa.

Ha raccontato la sua storia in un libro che si apre alla storia di Sorrento e della Penisola sorrentina. Antonino Stinga, ha raccolto la sua biografia di immagini e memorie, racconti sul filo dei ricordi, dal titolo «Vi racconto la mia vita», curato da Giovanni Petagna, con l’Antica Stamperia Grafica sorrentina. Un’opera monumentale. Un percorso esistenziale caratterizzato dal lavoro, la famiglia, spaziando dall’attività imprenditoriale, associativo e politico-amministrativo. Aveva 92 anni, era nato a Sorrento il 10 febbraio 1931. Un self made man, che ha contribuito, come tanti altri personaggi d’impresa, operanti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, alla storia dell’imprenditoria sorrentina, famosa non solo a livello nazionale.

Nello scorso mese di novembre, in occasione della presentazione del suo libro, Antonino Stinga raccontò la sua vita in maniera lucida, appassionata, umile, con il saluto conclusivo caratterizzato da una autentica standing ovation di quanti vollero testimoniare stima, affetto e riconoscenza per un imprenditore illuminato che ha saputo consolidare una azienda che si è rinnovata nel rispetto delle tradizioni, passando dal carretto ai moderni tir che caratterizzano l’attuale flotta di mezzi.