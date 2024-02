Sorrento, scoperti crediti d'imposta falsi: sequestri in un'azienda di ristorazione

La società è attiva nel campo della ristorazione ma nel suo progetto di ricerca e sviluppo focalizza l'attenzione sulla «possibilità di modificare il processo decisionale del cliente orientato alla demolizione e rottamazione di veicoli, al commercio al dettaglio di accessori e ricambi usati».

Un palese controsenso, non l'unico secondo gli inquirenti, che ha portato a scoprire come lo studio di decision making che aveva permesso all'azienda attiva in penisola sorrentina di ottenere importanti crediti di imposta fosse del tutto fittizio.

Per questo motivo gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l'importo di 295.446,83 euro emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della locale Procura.

Destinatario del provvedimento la Sergio Tofani Srl e il suo legale rappresentante, indagato per indebita compensazione di crediti inesistenti.

Stando alle verifiche fiscali condotte dai finanzieri della compagnia di Massa Lubrense, sarebbe emerso che la società operante nel campo della ristorazione con somministrazione abbia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2019 un credito d'imposta per «ricerca e sviluppo» derivante da uno studio che avrebbe avuto obiettivi non attinenti alla tipologia di attività esercitata.

Da ciò che si apprende dalla Procura di Torre Annunziata, è stata già sequestrata l'intera somma oggetto del provvedimento cautelare, attraverso disponibilità finanziarie per 22.223,76 euro e un immobile di proprietà del legale rappresentante della società e sito a Sorrento per un valore di 273.223,07 euro.