I vertici dell’Asl Napoli 3 Sud hanno indicato la giornata di ieri come il «D-day» della sanità pubblica per il territorio di competenza. Da Nola a Sorrento le strutture ospedaliere hanno salutato l’arrivo di strumentazioni all’avanguardia. In mattinata il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ed il direttore generale dell’azienda, Giuseppe Russo, hanno raggiunto il Santa Maria della Pietà per la cerimonia di attivazione presso il reparto diretto da Luigi Caliendo del nuovo sistema cardiologico robotico per il trattamento delle aritmie cardiache. «È il più avanzato d’Italia, il primo nel Centrosud, per la cura di questa particolare patologia del cuore - ha spiegato il governatore -. Complessivamente abbiamo investito otto milioni di euro e sono in corso ulteriori interventi per circa 115 milioni per adeguamento sismico della struttura esistente, nuova area per la risonanza magnetica e realizzazione del nuovo plesso che affiancherà quello attuale».

Il tempo di un brindisi e subito partenza alla volta di Sorrento dove a mezzogiorno era in programma il taglio del nastro con il sindaco Massimo Coppola del nuovo reparto di rianimazione del Santa Maria della Misericordia trasferito negli stessi locali del primo piano che occupava quando è stato inaugurato, nel 1978, grazie ad una donazione dell’armatore Achille Lauro. L’unità operativa diretta da Matilde De Falco dispone di un accesso dedicato per i parenti degli ammalati per tutelare le persone ricoverate. Ci sono sette posti letto monitorati con controllo centralizzato, oltre a dotazioni tecnologiche di ultima generazione. Una postazione in più rispetto al passato destinata ai pazienti che devono stare isolati. Per quanto riguarda l’assistenza è prevista una guardia dedicata H24 di un’equipe formata da un anestesista-rianimatore e quattro infermieri.

Per l’esecuzione dei lavori sono stati necessari 18 mesi ma, come evidenziato dal primario De Falco, «ora possiamo curare i degenti senza essere costretti a trasferirli». Per il direttore Russo quello di ieri è stato «un momento importante per la sanità della fascia costiera e di tutta la struttura aziendale: il nostro obiettivo è di dare risposte al bisogno di salute dei cittadini attraverso l’assistenza pubblica». «Sono certo che le moderne apparecchiature in dotazione, unite all’alta professionalità del personale sanitario ed infermieristico, potranno garantire la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini di Sorrento e della penisola sorrentina», ha sottolineato il sindaco Coppola.

«Abbiamo realizzato un reparto bellissimo e siamo riusciti ad aprirlo prima che la stagione turistica entri nel vivo - il commento del presidente De Luca -. Sappiamo che i vacanzieri chiedono un’assistenza di qualità. Al Sud facciamo più che al Nord ma con la metà delle risorse a disposizione. Ora puntiamo a realizzare nel complesso delle terme nuove di

un polo ospedaliero all’avanguardia come il Monaldi». Non poteva mancare un passaggio sull’ospedale unico di Sant’Agnello bloccato dal Comune. «Solo qui succede che vuoi regalare un nuovo presidio da 90 milioni e non lo vogliono, ma noi andiamo avanti nel nostro impegno per una sanità di eccellenza».