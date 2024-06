«Propagandare largamente Sorrento come centro di escursioni e sito di riposo; sviluppare maggiormente la rete stradale turistica; difendere il mare contro ogni deturpamento; proteggere il forestiero da ogni molestia; rendere il paese il più silenzioso e tranquillo possibile». Per difendere e promuovere il turismo di lusso a Sorrento, cento anni fa, c'erano le stesse identiche esigenze di oggi. Guido Fiorentino, il proprietario dell'Excelsior hotel Vittoria di Sorrento, il cinque stelle riconosciuto ovunque nel mondo per la sua grande ospitalità, mostra orgoglioso la memoria che il suo bisnonno, Onorato Fiorentino, scrisse ad aprile del 1934 per identificare il ruolo di Sorrento quale stazione di cura, soggiorno e turismo. Erano gli anni di un solo comune da Meta a Sorrento, eppure le esigenze non erano per nulla diverse da quelle di oggi.

«Il mio bisnonno - dice Guido Fiorentino - aveva nostalgia del Grand Tour come noi oggi abbiamo necessità di recuperare servizi efficienti e infrastrutture se vogliamo assicurare un futuro al turismo di qualità in questa terra». Mentre parliamo, venerdì mattina, impazzano sui social messaggi tipo: «ci sono volute due ore e cinquanta minuti per andare da Sorrento a Napoli», «gallerie paralizzate», «viadotto di Castellammare tutto fermo». Sono litanie che fanno cadere le braccia. «Siamo costretti - aggiunge Fiorentino - a suggerire ai clienti che devono prendere aerei di anticipare la partenza di ore e ore se vogliono avere i giusti margini di tranquillità. Purtroppo ancora oggi, nonostante il fatto che tutti gli indicatori dicano che il turismo di qualità è in risalita, i servizi sono rimasti carenti e insufficienti. Mi riferisco a quella vera e propria vergogna che è la Circumvesuviana; alle vie del mare a cui non si riesce a dare una continuità affidabile di corse e di rispetto delle partenze. Come si fa a consigliare le vie del mare quando basta un po' di vento e le corse vengono soppresse?».

I ritardi

Con i servizi di oggi la penisola sorrentina è «troppo lontana» da Capodichino e dalle stazioni dell'alta velocità. «Non mi riferisco ai chilometri, naturalmente, ma alle incertezze e ai tempi di percorrenza», dice ancora Fiorentino. Eppure gli sforzi per allineare la città verso l'alta ospitalità ci sono. Maggio è stato un mese super grazie alle iniziative dell'amministrazione comunale: l'inaugurazione della sezione archeologica del Museo Correale, il Forum Ambrosetti Verso Sud, la Tre Golfi di Vela. Tutte iniziative con sponsor di altissima qualità. «Sì - aggiunge Guido Fiorentino - ma bisogna sostenerle con servizi adeguati. Proprio con la Grande Vela sponsorizzata da Rolex abbiamo visto cosa potrebbe essere il nostro porto se diventasse un vero e proprio porto turistico. Ho letto in questi giorni, proprio sul Mattino i fantastici risultati del porto turistico di Capri. È assurdo che una località come la nostra sia fuori dal giro dei Grandi Yacht. Con la qualità della ristorazione raggiunta da Sorrento, il porto turistico sarebbe una vera e propria miniera d'oro». Turismo di qualità significa anche stare al passo con gli investimenti privati per rendere le strutture sempre più accoglienti.

Le infrastrutture

«Un terreno questo dove gli albergatori sorrentini non temono confronti così come i ristoratori. La qualità c'è ed è tanta. Così come i grandi collegamenti internazionali. Non è un caso il fatto che siamo i primi beneficiari dell'incremento dei voli tra gli Usa e Capidichino. Così come avremo sempre maggiori vantaggi dal fatto che anche la Turkish Airlines punterà sempre di più su Napoli. L'aeroporto di Istanbul è ormai l'hub principale per i voli provenienti da Est verso il Sud Europa. Basta seguire queste dinamiche per rendersi conto che i viaggiatori aumenteranno e di molto. Ora bisogna corredare la qualità e la bellezza della nostra ospitalità con servizi efficienti. È un problema di cui si devono far carico governo e Regione. Speriamo che i nostri eredi tra un secolo non saranno costretti a dire le stesse cose», dice. Il 2023 è stato un anno super, tutti i consuntivi sono positivi non solo per Sorrento, ma per tutte le località turistiche campane. E il 2024 va nella stessa direzione, senza la pressione delle liste di attesa che c'è stata nel 2023. Oggi si riesce a soddisfare la domanda con una minore apprensione.