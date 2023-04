Italiani, stranieri e... tifosi del Napoli. Sì, perché quest'anno, a Sorrento, il ponte del primo maggio può considerarsi decisamente sui generis. Un'esperienza nuova, mai vissuta in passato. Accanto ai turisti provenienti dal nord al sud del Paese, insieme ai tanti che arrivano dall'estero, c'è la componente azzurra, assolutamente trasversale alle altre due. In questi giorni in città si vedono molte persone, donne e uomini, anziani e bambini, con indosso le magliette della squadra che si prepara a conquistare il terzo tricolore. Non manca qualche «camiseta» della nazionale argentina con il numero 10, che non è quella di Messi, ma di qualcuno che da queste parti è diventato immortale, Diego Armando Maradona.

Un mondo, insomma, che va oltre la nazionalità scritta sul passaporto e che, approfittando del lungo weekend del primo maggio o chiedendo qualche giorno di ferie, ha messo insieme la passione calcistica e la voglia di viaggiare per concedersi una vacanza a Sorrento. Andando ad arricchire ulteriormente la già di per sé ampia platea di chi, in questo periodo, aveva scelto la Costiera per il proprio soggiorno. Come già accaduto per le feste di Pasqua ed in occasione del ponte del 25 aprile le strutture ricettive fanno segnare il sold out, anche grazie alle prenotazioni last minute. E poco importa che le previsioni dei meteorologi annuncino pioggia per oggi e, soprattutto, per la giornata di domani.

«Riscontriamo un bel movimento di persone, forse un po' troppo affollamento per le strade, ma alberghi e attività extra alberghiere sono per la maggior parte piene - sottolinea il tour operator ed albergatore Gino Acampora -. Anche i ristoranti stanno lavorando bene». Numeri record, anche migliori rispetto alla stagione 2022, che provocano ricadute. «Purtroppo dobbiamo fare i conti con il solito problema del traffico e dei tempi di percorrenza, in particolare da Castellammare a Sorrento - chiarisce Acampora -. Disagi causati pure da qualche incidente».

Proprio ieri mattina si sono formate lunghe code in ingresso lungo la statale 145 all'altezza dei tornanti di Punta Scutolo che immettono verso l'abitato di Meta per una vettura interessata da un principio di incendio. Sul posto, per domare le fiamme che per fortuna non hanno provocato danni agli occupanti la Mercedes, sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre la polizia stradale gestiva la circolazione. Fatto sta che la viabilità ne ha risentito per ore, con rallentamenti in direzione del territorio peninsulare. Come accaduto nei giorni scorsi per diversi incidenti che hanno coinvolto auto e scooter.

Sulla questione dell'accessibilità in Costiera si registra la presa di posizione anche del presidente di Confcommercio Sorrento, Vincenzo Ercolano. «Sebbene il provvedimento delle targhe alterne contribuisca in parte a migliorare il trasporto su gomma - evidenzia - è necessario mettere mano con urgenza al trasporto ferroviario. Nel breve termine, l'unico intervento possibile consiste nell'aumentare la frequenza dei treni direttissimi. Parallelamente, si dovrebbe realizzare una metropolitana peninsulare con treni da Vico Equense a Sorrento ogni venti minuti».

Il numero uno degli esercenti sorrentini suggerisce anche altre iniziative da adottare. «Per quanto riguarda il trasporto marittimo, è opportuno incrementare il numero delle corse rispetto a quelle attuali - spiega Ercolano -. Questo, unito a una Circumvesuviana efficiente, permetterebbe di liberare in gran parte le nostre strade d'accesso. In tal modo, si potrebbe garantire un'esperienza turistica più piacevole e sostenibile per tutti». Elevare gli standard qualitativi, quindi, visto che i numeri sono già ampiamente positivi. «I due ponti del 25 aprile e del primo maggio offrono un'anteprima della stagione che ci attende - conferma il presidente di Confcommercio Sorrento -. Il 25 aprile abbiamo assistito a un'affluenza turistica considerevole, soprattutto da parte di visitatori stranieri. Anche per il primo maggio i dati sono decisamente positivi, il che ci consente di registrare un incremento turistico del 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente». E siamo solo agli inizi.