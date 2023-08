L’ha attesa sotto casa della sorella, ha aspettato che si avvicinasse alla sua auto e poi ha estratto un coltello da cucina, colpendola più e più volte. Poi si è dato alla fuga, ha tentato il suicidio, prima di essere raggiunto dai carabinieri e di confessare il delitto. Lei lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia meno di tre settimane fa e lui non aveva accettato la fine della relazione. Il più atroce e, purtroppo, più classico dei femminicidi si è verificato all’ora di pranzo di ieri, in via San Massimo, stradina nella zona collinare di Piano di Sorrento tra due complessi di palazzine a due passi dalla chiesa della Santissima Trinità, una traversa della statale che collega la Penisola Sorrentina alla Costiera Amalfitana. Zona tranquilla, residenziale, solitamente silenziosa. Un silenzio che ieri verso le 13 è stato improvvisamente rotto dalle urla di disperazione e di dolore di Anna Scala, 56 anni, parrucchiera a domicilio residente nella frazione Moiano di Vico Equense.

Ad accoltellarla è stato il suo ex compagno Salvatore Ferraiuolo, 54enne che lavora in una pescheria lungo il corso Italia, a Sorrento: assistito dall’avvocato Gabriele Cimmino, ha confessato il delitto al magistrato che lo ha interrogato nel tardo pomeriggio di ieri. Grazie ad indagini lampo, i carabinieri lo hanno rintracciato e catturato poco dopo la fuga a Sant’Agnello, in località colli Fontanelle.

Anna e Salvatore convivevano da alcuni anni, ma ultimamente la situazione era diventata pesante, pericolosa, tant’è che la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia. Lui la picchiava ed era diventato oppressivo, come mai accaduto in tanti anni di relazione.

Nel giro di poche settimane, la situazione è subito degenerata ed è culminata, ieri, con il delitto passionale. I primi testimoni accorsi sul posto hanno assistito ad una scena dell’orrore. Anna era riversa nel bagagliaio della sua Citroen C3 bianca, parcheggiata nel lungo rettilineo di un garage privato di via San Massimo. Aveva diverse ferite da coltellate, le mani sul volto come per difendersi, una sola scarpa al piede. Alcuni testimoni al balcone hanno visto la fuga di quell’uomo in camicia nera e cappellino, che ha lanciato l’arma del delitto in un’aiuola, prima di dileguarsi in sella al suo scooter. Qualcuno ha tentato di inseguirlo, senza riuscirci. Alcuni residenti hanno provato a soccorrere la donna, chiamando un’ambulanza, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento e della compagnia di Sorrento per avviare le indagini, mentre gli esperti del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito tutti i rilievi del caso. La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Federico Nesso) ha subito aperto un fascicolo d’inchiesta e, in serata, dopo la confessione del 54enne, è stato firmato il fermo d’indiziato di delitto nei confronti di Salvatore Ferraiuolo, ora accusato di omicidio premeditato.

Incensurato, mai un problema con la giustizia, il 54enne è apparso molto provato nel corso dell’interrogatorio, avvenuto nella caserma di Sorrento alla presenza del pm Nesso. Fuggito in collina, ha provato a togliersi la vita, prima di essere catturato dai carabinieri. «Sono sconvolto, non so cosa mi sia successo» ha detto Ferraiuolo, prima di essere trasferito in una cella del carcere Giuseppe Salvia di Poggioreale, in attesa dell’interrogatorio di convalida che sarà fissato nei prossimi giorni.

Ha confessato di essersi procurato il coltello, di aver atteso Anna per un’ora, prima di sferrarle i colpi con inaudita violenza. Anna era una donna solare, già nonna di due nipotini e da alcuni anni conviveva con Salvatore. Sui social appariva sempre sorridente, come nelle foto del suo ultimo compleanno, lo scorso febbraio. Spesso pubblicava scatti insieme al suo compagno, in barca, feste in famiglia. Non avrebbe mai immaginato che in pochi mesi quei sorrisi si sarebbero spenti, per far spazio all’angoscia, al dolore, infine alla morte prematura e violenta, per mano dell’uomo che pensava di amare. La salma della 56enne è ora a disposizione della Procura di Torre Annunziata, in attesa dell’autopsia fissata per stamattina. Dai primi accertamenti del medico legale appare chiaro che Anna sia morta per le tante e profonde ferite inferte con un coltellaccio da cucina, arma poi ritrovata dai carabinieri proprio lì a due passi da luogo del delitto. Un’intera comunità ora è letteralmente sotto choc. A Piano di Sorrento, il sindaco Salvatore Cappiello ha annullato gli eventi previsti nella giornata di ieri, mentre in serata nella vicina chiesa della Santissima Trinità si è tenuta una prima veglia di preghiera per Anna Scala, ennesima vittima di femminicidio.