Disagi infiniti per i residenti di corso Umberto I, l'arteria tra il centro storico e piazza Luigi Palomba in cui il 16 luglio è crollata la palazzina di tre piani, ferendo tre persone. Non solo insoddisfazione per gli sfollati che ancora non sono rientrati nelle abitazioni - dalle 400 persone delle palazzine evacuate in via precauzionale dopo il crollo alle 200 che ancora devono rientrare -, ma anche disagi per i commercianti della zona «penalizzati - gridano - dalla chiusura della strada al traffico e dalla realizzazione dei tunnel per la messa in sicurezza».

APPROFONDIMENTI Stupro al parco Verde di Caivano, De Luca salva la scuola:

​«L'ospedale lo facciamo altrove» Case popolari occupate dai clan a Napoli: ecco il piano sgomberi La madre del 18enne accoltellato a Torre del Greco: «Mio figlio ammazzato da due minori, agli assassini uno sconto di pena»

Ieri mattina un centinaio di residenti si sono ritrovati in piazza Palomba per protestare contro i «ritardi dell'amministrazione»; doveva partire un corteo di protesta che era stato annunciato anche attraverso manifesti, ma che poi è stato bloccato dalle forze dell'ordine perché non erano state richieste le autorizzazioni. Tuttavia, i manifestanti hanno comunque fatto sentire la voce, mentre partiva il cantiere in vico Pizza (traversa di corso Umberto) avviato dall'amministrazione per realizzare un percorso per far rientrare in tutta sicurezza 70 sfollati.

«La chiusura della strada, come era immaginabile- ha detto Marianna Sepe, commerciante- ci ha creato moltissimi problemi, perdiamo tutti i clienti. E parliamo di una zona già prima abbandonata. Ora con il tunnel realizzato dall'amministrazione siamo addirittura chiusi in gabbia. Nel giro di un mese e mezzo abbiamo registrato un calo di incassi di oltre il 50%. Tanto vale che chiudiamo».

La situazione, quindi, paralizza gran parte delle attività commerciali che, seguiti legalmente dall'avvocato Cosimo Capozzi e dal geometra Carlo Riccio e dagli attivisti Giovanni Colardo e Letizia A., già da tempo stanno chiedendo un ristoro per sopperire alla crisi economica. Ha sposato la causa degli sfollati anche l'ex sindaco, il consigliere Ciro Borriello. Gli sfollati che ancora non sono entrati nelle loro case, invece, lamentano di aver trascorso troppo tempo nelle strutture ricettive (qualcuno addirittura denuncia inefficienza delle stesse) o da parenti per cui chiedono di tornare presto a casa.

Per questi motivi alcune delegazioni, tra commercianti e sfollati, ieri mattina si sono recati a Palazzo Baronale e sono stati ascoltati dal sindaco Luigi Mennella e dal vicesindaco Michele Polese. L'amministrazione, in realtà, da subito si è mostrata vicina ai residenti di corso Umberto, oltre che con le attività degli uffici tecnici per la messa in sicurezza, anche con il lavoro degli assistenti sociali per le famiglie penalizzate e che hanno perso tutto. Ma la disperazione di molte persone, in una delle zone più popolari, non si placa.

«Ribadiamo il nostro impegno e l'attenzione, fin da subito- ha detto il sindaco Luigi Mennella- per gli abitanti e i commercianti della zona. Abbiamo provveduto a far entrare la maggior parte degli sfollati e, con il tunnel che sarà completato entro 15 giorni, rientreranno sempre in sicurezza anche i 70 residenti di vico Pizza. Ciò che è accaduto non ha precedenti e non è semplice trovare soluzioni. Tra l'altro, la strada resterà chiusa finché l'immobile crollato resterà sequestrato dalla Procura, sebbene la chiusura abbia arrecato difficoltà ai commercianti, è una circostanza che non dipende da noi. Stiamo valutando con i tecnici soluzioni che, però, non sono state individuate. Certo stiamo preservando l'incolumità delle persone, tra cui tanti bambini: i tunnel e le pedane servono a questo. Il rientro sarà concesso solo in estrema sicurezza».