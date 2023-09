Dopo quasi tre anni di stop, ritorna il servizio di sosta a pagamento a Giugliano. Da domani saranno nuovamente attive le "strisce blu". Ma i primi dieci giorni saranno "sperimentali". Gli ausiliari del traffico dunque non effettueranno multe a chi non esporrà il grattino ma saranno giorni per informare la cittadinanza della ripresa del servizio.

Nel centro storico sarà possibile parcheggiare per un'ora al costo di 1,50 euro, mentre prima il costo era di un euro. Si potrà sostare anche solo per venti minuti al prezzo di 50 centesimi. A ridosso del centro resta la tariffa di un euro ogni 60 minuti. Il costo della sosta, dunque, a Giugliano per la sola prima ora sarà più alto di Salerno dove nel centro storico si paga per la prima ora un euro e due euro per le successive e di Caserta dove ci si ferma a 1 euro e venti centesimi. Stando al bando, i disabili potranno parcheggiare esponendo il proprio tagliando.

Gli abbonamenti costeranno 30 euro ma gli automobilisti potranno parcheggiare solo negli stalli dedicati agli abbonati che in tutto il territorio saranno 517, e non sulle strisce blu che saranno circa 1800. Negli stalli ci sarebbero anche i rilevatori di presenza delle auto. L'amministrazione Pirozzi, appena insediata nel 2020, decise di rescindere il contratto con la ditta che si occupava del servizio perché ritenuto un "appalto antieconomico" dal precedente commissario prefettizio. Poi quasi tre anni di stop con diverse proteste degli ausiliari del traffico per i ritardi nel bandire la nuova gara. I "vigilini" si sono ritrovati senza lavoro e da qualche mese anche senza disoccupazione. «Da lunedì sarà una misura sperimentale poi andrà a regime - spiega il sindaco Nicola Pirozzi - È un modo per abituare i cittadini al pagamento della sosta e per facilitare la circolazione. Ci auguriamo sia un incentivo alle attività commerciali con un ricambio delle auto per far sì che si ravvivi il commercio». Negli ultimi giorni la ditta sta provvedendo a ridipingere gli stalli, che arrivano per la prima volta anche in fascia costiera.

Sui social la polemica divampa. «Come si può pagare 1,50 euro in un centro storico ormai deserto - scrive Lina - Ci sono più saracinesche abbassate che negozi aperti. Non siamo a Napoli». In questi anni senza strisce blu, trovare un parcheggio libero in centro è stato difficile perché in tanti lasciavano le auto in sosta per ore. Un altro motivo di polemica è l'insufficienza, a detta dei cittadini, di stalli bianchi al centro, quelli dove è possibile parcheggiare liberamente, e la presenza delle strisce blu anche in periferia (come la zona di via Oasi del Sacro Cuore). Per molti così «si dà il colpo di grazia definitivo al commercio cittadino». Critiche arrivanodai commercianti: «Siamo favorevoli alla sosta a pagamento - dice Tecla Magliacano, presidente della Claai - Ma ancora una volta noi associazioni di categoria non siamo coinvolte nella programmazione, non siamo a conoscenza di come funzionerà l'app: è un caos. Senza poi parlare dell'importo più alto per il ticket rispetto alle grandi città».