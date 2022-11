Spacciatore arrestato a Portici, discarica e garage sequestrati ad Agerola

Arrestato per spaccio di droga un 44enne di Portici: è stato sorpreso nei pressi della sua abitazione mentre consegnava a un cliente una dose di cocaina di mezzo grammo. Ne aveva altre 3 dosi della stessa sostanza, più 30 euro in contante, ritenuto provento illecito. Un garage di circa 55 metri quadrati, costruito una struttura in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza autorizzazione e, non lontano, una discarica abusiva di 1500 metri quadrati in cui erano depositati 300 metri cubi di rifiuti speciali, anche pericolosi, sono stati sequestrati invece ad Agerola.