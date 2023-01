È imparentato con il clan D'Alessandro il 22enne che sparava nel video di auguri per Capodanno

É diventato virale nei giorni scorsi per un video in cui sparava dei colpi con una pistola, poi risultata a salve, per fare gli auguri di buon anno. Il 22enne di Castellammare che era stato denunciato dai carabinieri stabiesi per procurato allarme è risultato essere imparentato con Michele Abbruzzese, detto «'o paciariello».

Abbruzzese sarebbe uno degli elementi di spicco del clan D'Alessandro, attivo nell'area proprio nell'area stabiese e dedito ad affari illeciti di vario genere.