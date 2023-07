Torre del Greco, spedizione punitiva tra donne con «strascino»: «Mio marito non si tocca»

Una spedizione punitiva «in gonnella» insieme a tutte le femmine della famiglia per punire la svergognata amante del marito di una di loro. È accaduto questa notte nel centro di Torre del Greco, all’incrocio tra via Salvator Noto e via Roma, come nella più caratteristica delle favelas brasiliane. Una donna di 43 anni Nunzia. D.M. è stata massacrata di botte insieme alle figlie, M.S. M. di 22 anni e E.M. di 17 da un branco di donne sconosciute arrivate apposta dalla vicina Ercolano per «regolare i conti». Secondo le prime indiscrezioni pare che la donna torrese fosse l’amante del marito di una delle aggreditrici; forse l’appuntamento era stato preso sui social, poiché la «peccatrice» si è fatta trovate all’angolo di via Roma e il branco di donne è arrivato in auto e con gli scooter. Pugni, calci, schiaffi e strascini (cioè la classica aggressione tra donne in cui una tira i capelli all’altra fino a trascinarla per qualche metro. Una baruffa in cui pare la peggio l’abbia avuta la donna accusata di aver «rubato il marito» alla lady boss del branco.



La 43enne, infatti, è stata portata all’ospedale Maresca e medicata con una prognosi di 5 giorni. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’aggressione.

A far circolare la notizia un video della scena realizzato col cellulare da alcuni residenti di via Roma che, svegliati dagli schiamazzi, hanno filmato tutto dal balcone. Le segnalazioni sono giunte anche al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«Raid punitivo a Torre del Greco. Donna picchiata in strada dal branco perché amante di un uomo sposato. Le spedizioni punitive sono inaccettabili. Non siamo nel Far West». Il deputato, inoltre, vuole andare a fondo alla vicenda. «Abbiamo chiesto alle forze dell’ordine di indagare e capire bene cosa sia accaduto in modo da poter individuare tutti i soggetti coinvolti in questa violenza - ha affermato Borrelli- Le spedizioni punitive commissionate a un branco di delinquenti sono inaccettabili, non siamo nel Far West. Urge un’inversione a U».