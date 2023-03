Castellammare, fa la spesa nel supermercato e picchia un dipendente per non pagare

Quando è arrivato alla cassa ha sferrato un pugno ad uno dei dipendenti per tentare la fuga senza pagare alcuni generi alimentari che aveva preso ma poco dopo è stato arrestato.

È accaduto a Castellammare di Stabia. Nei guai è finito un 45enne di Boscoreale che ora dovrà rispondere di rapina.

L'uomo ha preso alcuni generi alimentari dagli scaffali di un supermercato in Via Napoli e, per guadagnarsi la fuga senza pagare, ha colpito con un pugno uno dei dipendenti.

I militari, allertati dal personale del market, hanno facilmente rintracciato il 45enne mentre era a bordo di un'utilitaria. Finito in manette, è stato sottoposto ai domiciliari. La merce è stata riconsegnata, per l'impiegato lesioni ritenute guaribili in tre giorni.