Sport per tutti: a Torre del Greco progetto coinvolge 500 cittadini fragili

Ragazzi, anziani, neomamme e diversamente abili: a Torre del Greco lo sport è per tutti. È il senso di «Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati», progetto promosso in qualità di capofila dall’associazione Ro.Di. Danza e finanziato da Sport e Salute Spa nell’ambito del bando «Sport di tutti-Quartieri 2021». Quindici realtà e otto strutture cittadine coinvolte, per un programma di iniziative che per diciotto mesi vedrà partecipare più di 500 soggetti appartenenti alla categorie fragili.

La presentazione è avvenuta nell’aula consiliare di palazzo Baronale: ad aprire i lavori, il presidente dell’associazione Ro.Di. Danza Paolo Sannino: «Insieme a quattordici realtà associative e parrocchiali del territorio, abbiamo voluto avviare un percorso finalizzato al coinvolgimento e all’inclusione delle categorie fragili come diversamente abili, ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà economica, donne vittime di violenza e anziani - le sue parole - Abbiamo costituto una vera e propria rete sociale capace di entrare in tutti i quartieri di Torre del Greco, in modo da non lasciare nessuno solo».

Un obiettivo premiato da Sport e Salute Spa, pronta a riconoscere il necessario sostegno economico all’iniziativa: «Un progetto ampio e articolato - ha sottolineato Francesca Merenda, coordinatrice di Sport e Salute in Campania - è importante partire dai giovani perché rappresentano il nostro futuro. Attraverso lo sport possono apprendere e fare proprie regole e stili di vita fondamentali per la loro formazione».

Concetti accolti con soddisfazione dal promotore dell’iniziativa, il progettista Michele Langella: «Questo percorso nasce innanzitutto dal rapporto di reciproca stima e collaborazione con i vari partner, con cui già in passato sono state avviate esperienze finalizzate all’inclusione sul territorio. Sono particolarmente orgoglioso perché il progetto è stato tra i soli cinquanta finanziati su circa 1.000 proposte».

A chiudere il vicesindaco Enrico Pensati: «L’apertura a tutti i quartieri della città è stato il tratto distintivo dell’amministrazione comunale. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel solco delle linee-guida dettate durante gli ultimi cinque anni a sostegno della categorie fragili e svantaggiate».

Già a marzo sono state avviate le attività di danza e ginnastica per bambini, ragazzi, donne e anziani, quelle di calcio per i più piccoli e quelle di difesa personale per minori e donne al centro sportivo Apd Ginnastica e Arti Marziali. Partite inoltre le attività di inclusione dedicate ai diversamente abili, condotte dall’associazione Chiamami per nome. Il progetto durerà circa un anno e mezzo. Quindici le realtà cittadine a vario titolo coinvolte: si tratta di Ro.Di. Danza (ente capofila), Terza Giovinezza, Chiamami per nome, parrocchia Preziosissimo Sangue, associazione Preziosissimo Sangue, parrocchia San Vincenzo a Postiglione, Oratorio San Vincenzo a Postiglione, C&G Oliviero, Aps Ginnastica e Arti Marziali, istituto comprensivo Giacomo Leopardi, Emergency Life Torre, associazione Oltre al cuore, associazione culturale Magma, associazione Solo Donne Rosanna, I-Respect org.