Sportello anti-violenza ogni mercoledì e venerdì a Giugliano in Campania

Ha appena aperto un nuovo sportello anti-violenza a Giugliano in Campania. Non solo per le donne, ma per tutte e tutti coloro che hanno bisogno di aiuto: possono accedere al servizio nel centro medico Di Chiara in via Staffetta 97 a Lago Patria, ogni mercoledì e venerdì, dalle 16,30 alle 19,30, oppure possono contattare telefonicamente e via e-mail l'avvocato Teresa Liguori, specilizzata anche in criminologia e diritto minorile, e fissare un appuntamento.

Previsti colloqui individuali e la partecipazione a gruppi di sostegno. Interventi specifici sono indirizzati alle donne migranti e alle vittime di sfruttamento sessuale e della tratta. Per i casi più complessi, c'è l'opportunità di richiedere ospitalità in una casa rifugio, durante un periodo di emergenza. Ulteriori azioni sono in favore dei figli delle vittime.

Per info e contatti: 3485597571; avvocatoteresaliguori@gmail.com