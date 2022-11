Sportello anti-violenza Selene, l'inaugurazione il 25 novembre

«Mi diceva sei bellissima», una frase dolcissima. Ma ogni linguaggio è inganno. In amore non c'è violenza, sogno infranto. Non c'è gelosia che possa giustificare un'aggressione. E questo è uno dei messaggi evocativi che, sin dal titolo dell'iniziativa, vuole lanciare l'avvocato Teresa Liguori. Esperta anche di criminologia e diritto minorile, il legale cura lo sportello Selene che viene inaugurato in una data carica di simboli, il prossimo 25 novembre 2022 (ore 19), in coincidenza con la giornata contro la violenza sulle donne. Lo spazio è all'interno di "Archi culture club" in via Ripuaria 71 a Qualiano, il servizio patrocinato dal Comune ed è presentato con un dibattito organizzato dalla libreria di Livia Pironti con Angela Feluca.

Partecipano alla riflessione il sindaco Raffaele de Leonardis, il comandante della locale stazione dei carabinieri Manuel Giusa, il parroco Francesco Martino. Intervengono Elvira Di Nardo, assessora alle politiche sociali, Angela Iuffredo, consigliera con delega alle pari opportunità e politiche giovanili, la psicologa e criminologa Luisa D’Aniello, gli avvocati Filomena Fabbrocini e Maddalena Napolano, Maria Rosaria Allocca (cooperativa Girotondo), con l'architetto Luigi Margiore, il "padrone di casa", in qualità di presidente dell'associazione Archi culture club. Modera Angela Feluca.