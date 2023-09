Il futuro dello stadio comunale, chiuso da circa tre anni, è ancora un enigma. Ma intanto si moltiplicano gli appelli e le proposte. C'è chi spinge affinché l'amministrazione cittadina, guidata dal sindaco Matteo Morra, investa della questione gli organi sovracomunali, in primis governo e Regione. L'idea, formulata dal tecnico Fidal Enzo Renda, per anni collaboratore dell'associazione sportiva che ha gestito le attività di atletica leggera sul territorio, è di affidare il "Comunale" a un gruppo sportivo militare o delle forze di polizia.

APPROFONDIMENTI Dopo due anni cambia il vertice della Circomare Capri Calvizzano, fototrappole per stanare gli incivili dei rifiuti: in un giorno sette multe Osservatore arbitrale filmava le giovani colleghe nello spogliatoio: condannato

«Si segua il modello Caivano - spiega Renda - è l'unico modo per uscire dall'impasse. Lo stadio è in condizioni pietose: occorrono milioni per renderlo nuovamente fruibile. Sono spese che un Comune in dissesto finanziario non potrà mai accollarsi. E anche la soluzione dei finanziamenti sovracomunali lascia il tempo che trova: per individuarli, spenderli e mettere a norma l'impianto passerebbero troppi anni. Il primo cittadino - aggiungono Renda e altri addetti ai lavori della città - deve interpellare direttamente il governo».

La struttura, che un tempo ha ospitato eventi e manifestazioni di livello internazionale (meeting di atletica leggera, nonché gli allenamenti infrasettimanali del Napoli), fu chiusa circa tre anni fa dall'amministrazione Visconti, in seguito sciolta per infiltrazioni della criminalità organizzata. In una fase successiva, l'impianto - devastato da ladri e vandali e diventato ricettacolo di rifiuti - fu sequestrato dall'autorità giudiziaria. Oggi si attende il via libera al dissequestro, ma già si pensa al futuro utilizzo. Il modello Caivano, proposto dagli appassionati di atletica, non sembra convincere tutti. Sul tavolo ci sarebbe anche un'altra opzione: un bando pubblico finalizzato all'individuazione di società sportive di prim'ordine, che dovrebbero accollarsi i costi del restyling (almeno un paio di milioni di euro) in cambio di una gestione degli spazi quanto meno ventennale.

Negli ultimi tempi si è diffusa la voce di un forte interessamento di Raffaele Palladino, ex calciatore di Juve e Parma, e attuale tecnico del Monza. Palladino, in realtà, si era interessato alla struttura di via Musella anche qualche anno fa, ben prima delle devastazioni e dei furti di cavi e di quasi tutto il materiale custodito negli spogliatoi. All'epoca non se ne fece nulla, ora qualcuno spera di strappare un sì.