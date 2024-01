Stato di agitazione dei dipendenti Sapna, niente raccolta rifiuti a Napoli nord. I sindaci: "Siamo per la gestione pubblica"

Raccolta rifiuti in tilt in provincia di Napoli. A Mugnano, Qualiano, Giugliano e altri comuni dell'area nord i maggiori disservizi.

Le problematiche sono originate dallo stato di agitazione promosso dai dipendenti della Sapna. I sindaci di Qualiano e Giugliano, Raffaele De Leonardis e Nicola Pirozzi, rispettivamente presidente e vicepresidente degli ambiti territoriali di Napoli 1 e Napoli 2, "intendono rassicurare lavoratori e cittadini e sgomberare il campo da illazioni che vedrebbero la riorganizzazione del servizio affidata ad una società mista pubblico/privata.

La legge regionale - scrivono i due sindaci - prevede il riassetto su due linee di intervento, ovvero quella di raccolta e spazzamento e quella della gestione degli impianti. Se per la prima ci sarà una organizzazione autonoma attraverso sei sub distretti d'ambito, per la gestione di STIR e discariche la legge impone la scelta della modalità di gestione che può svolgersi in via completamente pubblica, facendo acquisire le quote societarie ai comuni in maniera percentuale sulla base della popolazione, o attraverso la costituzione di una società mista a partecipazione di capitale pubblico/privato.

Questa seconda opzione - aggiungono - non è mai stata presa in considerazione dagli scriventi, fortemente orientati alla gestione pubblica della stessa a partire dalla SAPNA, società che gestisce gli stir".

I primi cittadini hanno inoltre inviato una nota al vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola "al fine di ottenere un incontro e un chiarimento sulle linee comune da adottare nei vari ambiti".