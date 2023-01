Stazionamento di autotreni sgomberato e sequestrato nel Napoletano

Sgomberata e sequestrata un'area e gli immobili lì costruiti in via Giacomo Leopardi a Torre del Greco. Si tratta di uno spazio destinato allo stazionamento di autotreni e alla allocazione degli annessi serbatoi di carburante, poiché «gli interventi edilizi erano stati effettuati in difformità dai permessi rilasciati e in contrasto con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archeologica Belle Arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli», visto che si tratta di un'area sismica sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale.





Durante il successivo sopralluogo eseguito dai carabinieri lo scorso ottobre, è stato anche accertato che alcune opere realizzate «presentavano carattere permanente e stabile, non rispecchiando il requisito della provvisorietà previsto per quegli specifici manufatti». Quindi, «abusive» in una superficie di circa 7.000 metri quadrati.