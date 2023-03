L’iniziativa farebbe sorridere se non fosse che si tratta di una strada pubblica e che quotidianamente è percorsa da migliaia di automobilisti e pedoni. Via delle Camelie da qualche giorno è stata ribattezzata da qualcuno “Via delle buche”. La stradina, per metà di competenza di Melito, per metà Giugliano in via Aporti, ha cambiato denominazione. Evidentemente qualche cittadino esasperato dalle voragini che ci sono create lungo tutto l’asse ha pensato di sostituire “buche” a “Camelie”.

La strada è di collegamento tra Giugliano e Melito, tra via Signorelli e via Colonne. E da luglio, da quando quest’ultima è chiusa per lavori, è l’unica via percorribile per raggiungere Giugliano centro. Dire che le condizioni del manto stradale siano precarie è dir poco. Buche, avvallamenti, vere e proprie voragini e gli automobilisti sono costretti a fare slalom tra un cratere e l’altro, invadendo la corsia opposta e sperando di non distruggere uno pneumatico.

Il flusso di auto e moto che quotidianamente percorre la nuova via delle buche è notevole visto che la viabilità in zona è ridotta a causa dei lavori sul sistema fognario tra via Appia e via Colonne e le relative chiusure. Ma l’asse viario non si è mai presentato in condizioni ottimali. Di tanto in tanto viene colmata qualche voragine ma che si riapre dopo appena qualche giorno. Per non parlare dell’assenza di marciapiedi, erbacce e rifiuti abbandonati che rendono impossibile il percorso per un pedone o un passeggino. Qualche cittadino, esasperato dei disagi, ha così pensato di stampare un foglio con scritto “buche” e l’ha attaccato alla targa che riporta il nome della via, sperando che chi di dovere provveda a rendere civile quel pezzo di città.