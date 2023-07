Strade maledette a Caivano, tre auto coinvolte in un incidente: il bilancio è di due feriti

E’ una vera e propria maledizione. Ancora un incidente sulle strade di Caivano, che poteva avere davvero coseguenze tragiche.

Stavolta, dopo il pauroso scontro fronto-laterale che appena 48 ore fa aveva coinvolto due auto in via Rosselli, sulla strada che collega Caivano alla città di Acerra, a farne le spese sono state ben tre automobili con un bilancio di due feriti.

Il forte impatto si è “consumato” nella trafficata arteria via Delle Rose, all’incrocio con via Silvio Pellico, tra una un’ Alfa Romeo di colore rosso, una Fiat Panda nera ed una Golf grigia (fermae e parcheggiata nei pressi dell'incrocio).

Ad avere la peggio i conducenti dell'Alfa e della Panda, rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Per fortuna al momento dello scontro nessun pedone stava attraversando l’affollata zona, altrimenti il bilancio poteva essere davvero pesante.

Sul luogo del sinistro sono giunti immediatamente gli agenti della municipale, agli ordini del capitano Espedito Giglio, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area interessata.

I caschi bianchi, inoltre, hanno predisposto un percorso alternativo per gli automobilisti, veicolando il traffico sul Corso Umberto.

In corso i relativi accertamenti per stabilire le cause e le responsabilità del sinistro.