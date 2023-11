Non fu un atto di discriminazione razziale, ma si trattò di un furto di bicicletta in piena regola. A stabilirlo è la sentenza di primo grado, con la quale il tribunale di Torre Annunziata ha condannato (con pena sospesa) a quattro mesi Antonio Del Giudice, sindaco di Striano, vicesegretario regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente Anci Campania. Furto aggravato è il reato contestato al primo cittadino, per una vicenda di tre anni fa e per la quale la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Bianca Maria Colangelo) ha contestato anche l’aggravante della discriminazione razziale, poi caduta secondo il giudice monocratico Maria Camodeca.

Una vicenda che riguarda un sindaco tuttora in carica e che avrà da scrivere ulteriori capitoli con il processo d’appello. Tre anni fa, una domenica di fine ottobre 2020, quando ancora erano in vigore alcune restrizioni a causa della pandemia. Il sindaco Del Giudice – che ha sempre preferito non commentare la vicenda – effettuò una delle ronde di controllo in strada e, arrivato nei pressi del municipio con i volontari della protezione civile, decise di far rimuovere le biciclette parcheggiate sotto il porticato, di fronte all’ingresso degli uffici comunali chiusi. Poi, armato di tenaglia, si fece fotografare mentre effettuava la rimozione delle bici, postando l’immagine sui social.

Quelle bici erano di alcuni immigrati del Mali, ospitati in un centro di accoglienza non lontano dalla stazione della Circum di Striano. Ogni domenica parcheggiavano lì per poi recarsi in treno a Napoli, dove svolgevano l’attività di ambulanti. Quando rientrarono non trovarono le bici. Dopo un po’ di smarrimento, uno di loro decise di denunciare l’accaduto ai carabinieri a Striano, compagnia di Torre Annunziata, che avviarono le indagini e scoprirono che le biciclette erano state rimosse dal primo cittadino. Analizzando i filmati, però, emerse che una delle bici – quella più nuova – non era stata ammassata con le altre, ma era stata portata nel capannone dell’azienda del sindaco Del Giudice «per essere riverniciata con la scritta del Comune».

I carabinieri recuperarono la bicicletta e la restituirono al legittimo proprietario, ma le indagini sono andate avanti, fino alla citazione in giudizio del sindaco. Nel corso del processo, in virtù della riforma Cartabia, sono cadute le accuse per il furto delle altre biciclette, poiché l’unica querela presentata era quella del giovane maliano che aveva la bici più «nuova». Inoltre, secondo il giudice non sussisteva l’aggravante della discriminazione razziale, per la quale la Procura sta già «valutando la possibilità di ricorrere in appello, dopo la lettura delle motivazioni». Ricorso in appello che potrà, ovviamente, presentare anche l’imputato, per provare a dimostrare la correttezza del suo operato.