Studente record al Tilgher di Ercolano: Giuseppe si diploma a 16 anni

Ad Ercolano il più giovane diplomato: Giuseppe ha 16 anni e ha concluso in 4 anni con 100 e Lode. Tempo di maturità e di exploit talvolta inattesi.

Giuseppe Pirillo, 16enne e frequentante il Liceo Scientifico “A. Tilgher” di Ercolano, è uno dei pochi in Italia ad essersi diplomato in quattro anni grazie alla cosiddetta “abbreviazione per merito”, un'opportunità garantita dal MIM, che consente di anticipare l'accesso agli Esami di Stato agli studenti più bravi.

È nato nel mese di luglio del 2006, si è iscritto a scuola a 5 anni e, secondo l’OM vigente degli Esami di Stato, lo studente ha scelto autonomamente di avvalersi dell’abbreviazione per merito perché si trovava nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d.

lgs. 62/2017.

In considerazione della peculiarità del suo breve , quanto eccellente percorso scolastico, ha studiato il programma del quarto anno insieme alla sua classe e quello del quinto autonomamente, come un alunno privatista. Non proprio una passeggiata. Però il suo esempio pare abbia già fatto breccia in altri studenti dello stesso istituto. «Quando si è diffusa la notizia alcuni studenti del terzo anno, sono venuti a chiedermi come funzionasse - conferma il dirigente scolastico -. Questo mi fa piacere, perché Giuseppe ha fatto in modo che anche altri coetanei potessero conoscere un’opportunità che il Ministero offre a tutti i giovani studenti».

Giuseppe ha sostenuto il colloquio il 3 luglio 2023 e in serata ha saputo di aver superato l’esame di Stato con 100/100 e Lode e il plauso e l’orgoglio dei suoi docenti. La commissione gli ha assegnato la lode per i risultati eccellenti conseguiti nel percorso liceale, nelle prove scritte e in quella orale dell’esame di Stato, nonché per le eccezionali capacità argomentative, di connessione interdisciplinare, di enfasi oratoria. Non ultimi il suo garbo, la sua umiltà, la sua empatia che ne sottolineano il valore umano oltre che le evidenti capacità intellettive. È così, quindi, che ha concluso il suo percorso in 4 anni presso l’Istituto “A. Tilgher” di Ercolano.

«Giuseppe è stato un ottimo allievo, - racconta il dirigente scolastico del Tilgher Rossella Di Matteo - così come tutti i ragazzi che quest’anno si sono maturati, considerati i brillanti risultati conseguiti nei diversi indirizzi scolastici del nostro istituto. Ragazze e ragazzi ai quali va il nostro in bocca al lupo per il proseguimento dei loro studi».