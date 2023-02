Studenti al freddo, scoppia la polemica

Studenti al freddo ad Arzano con le temperature gelide degli ultimi giorni. I genitori degli allievi, dopo le numerose segnalazioni, sono su tutte le furie: «Non vogliamo tenerli lontano dalla scuola ma fa troppo freddo. Non può andare avanti questa situazione».

L’opposizione è intervenuta a sostegno delle famiglie. Il consigliere Salvatore Borreale aveva già posto l’attenzione sulla questione: «In tempi non sospetti avevo già messo in guardia. La scuola particolarmente interessata è la scuola media Ariosto di via Napoli.

È impensabile che si lascino gli studenti al freddo gelido di questi giorni. Avevo chiesto nel consiglio comunale del 7 ottobre se fosse stata prevista la giusta copertura finanziaria per il riscaldamento nelle scuole di Arzano, onde evitare di lasciare al freddo i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria. Dopo quello che sta accadendo, bisognerebbe chiedere scusa ai bambini e ai loro genitori. Il diritto allo studio è un diritto costituzionalmente garantito».

Il gruppo consiliare Arzano Alternativa ha aggiunto: «Il ciclico ritorno dell'uguale, quelle cose che non dovrebbero succedere, invece, si ripetono, puntuali, ogni anno, senza che qualcuno abbia mai chiesto scusa. Riscaldamenti rotti e alunni al ghiaccio».