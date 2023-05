Studenti del Bozzaotra di Massa Lubrense vincono il concorso dell'Accademia Mondiale della Poesia con un video sulla frana di Ischia

Importante riconoscimento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo «Bozzaotra» di Massa Lubrense che si sono classificati al primo posto del concorso internazionale «Lo spirito degli Alberi e la salvaguardia ambientale» per la categoria Spoken Music, bandito dall’Accademia Mondiale della Poesia, ente culturale riconosciuto dal ministero degli Affari Esteri e dall’Unesco.

Gli alunni delle classi IIIA e IIIB, sezioni di tempo prolungato, guidati dall’entusiasmo e dalla professionalità della professoressa Bianca Martirani, hanno partecipato al concorso presentando il video di un rap dal titolo «A ... di albero».

Il testo si struttura come un immaginario dialogo tra l’isola di Ischia, colpita recentemente da una devastante frana, un albero ed un alunno.

Nel video da una iniziale indifferenza al grido di aiuto di una natura sempre più saccheggiata e violentata dall’azione distruttiva dell’uomo, si giunge, dopo la sconvolgente notizia della tragedia di Ischia, alla più matura consapevolezza della profonda interazione tra uomo e ambiente e il rap si conclude con il grido: «Albero....non ti tradirò mai più».

«Sono orgogliosa e fiera di questo premio che rappresenta il meritato riconoscimento del lavoro svolto da tanti con umiltà nel quotidiano – ha dichiarato la dirigente scolastica, Angelina Aversa -. La nostra scuola ha tra i suoi obiettivi formativi prioritari e trasversali lo sviluppo nei nostri allievi del senso di cittadinanza attiva e consapevole, fondata sul senso di responsabilità e concretamente espressa nell’assunzione di stili di vita sostenibili. Ogni occasione funzionale allo sviluppo di questa strategica e attualissima finalità educativa, rappresenta per il comprensivo Bozzaotra una preziosa opportunità. Il premio costituisce per i ragazzi e per tutto il personale scolastico, nessuno escluso, riconoscimento del lavoro silenzioso, umile e attento svolto e, al contempo, motivazione a fare di più e meglio nell’interesse della nostra terra. Condividiamo questa grande gioia con l’intera comunità di Massa Lubrense, e in particolare, con le famiglie che ci hanno scelto per l’educazione dei loro figli. Mi auguro – conclude la professoressa Aversa - che questo riconoscimento sia per tutti stimolo alla riflessione e ulteriore conferma del valore aggiunto che la nostra scuola, e l’istruzione in assoluto, rappresenta per questo territorio».