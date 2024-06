Ha preso la parola per chiedere scusa alle due cuginette e alle loro famiglie. Ha detto di essere pentito: “mi dispiace, mi dispiace davvero, questa brutta storia non potrò mai dimenticarla”.

A parlare è Pasquale Mosca, 18 anni, accusato - con l’amico Giuseppe Varriale, 19 anni - di aver fatto parte della banda, composta in buona parte da minorenni, che la scorsa estate a Caivano ha abusato più volte delle due ragazzine di dieci e dodici anni nel silenzio di un intero quartiere. In tanti sapevano ciò che accadeva la sera in quel centro sportivo abbandonato, ma non solo lì, a trecento metri dal parco Verde, rimesso a nuovo in pochi mesi e recentemente riconsegnato al quartiere alla presenza di Giorgia Meloni. In tanti sapevano, adulti e ragazzi, ma nessuno parlava, silenzio assoluto e complicità, fino a quando, grazie al passaparola, la voce delle violenze è arrivata all’orecchio del fratello di una delle due piccole vittime squarciando il velo di omertà calato sugli stupri e convincendo le famiglie delle ragazzine a rivolgersi ai carabinieri della compagnia di Caivano.

Ma torniamo al processo in corso al tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, che vede imputati Varriale e Mosca. Ieri mattina è stata la volta degli avvocati di parte civile: Manuela Palombi, legale dei tutori delle due bimbe, l’avvocato Clara Niola che difende la famiglia della cuginetta più piccola e l’avvocato Rocco Curcio per Telefono Azzurro che segue con attenzione la vicenda dalla scorsa estate quando - grazie allo scoop del Mattino - si sono accesi i riflettori su una storia che ha mobilitato l’intero governo con uno stanziamento di fondi pari a circa trenta milioni di euro.

Gli avvocati ieri mattina hanno fatto propria la ricostruzione dei fatti elaborata dalla procura ribadendo ancora una volta l’efferatezza dei comportamenti dei due maggiorenni che, insieme con i sette minorenni, hanno più volte abusato delle bambine. Una delle due ha anche riferito del tentativo - da parte del branco - di costringerle a fumare. Si sarebbe trattato verosimilmente di sostanze stupefacenti di cui la banda faceva largo consumo. Il rifiuto da parte delle due cuginette avrebbe provocato la reazione violenta degli aggressori tra cui anche i due maggiorenni, uno dei quali oggi chiede scusa. Una banda di teppisti che impazzava nelle strade e tra i palazzi del parco Verde terrorizzando gli adolescenti di tutto il quartiere mostrando coltelli e tirapugni. Gli stessi tirapugni esibiti quando si trattava di convincere le bambine a seguirli nei luoghi abbandonati scelti per consumare le violenze.



«Li odio, mi fanno schifo, non li voglio più vedere in vita mia» fu lo sfogo di una delle due vittime al termine di un lungo interrogatorio. Le cuginette, ascoltate più volte, hanno sempre sostanzialmente ribadito, e confermato, le dichiarazioni rilasciate nel corso dgli interrogatori fornendo ogni volta nuovi dettagli in maniera lucida e assolutamente circostanziata.



E veniamo alle pene. Gli avvocati hanno chiesto le stesse avanzate dagli inquirenti. Eccole: dodici anni per Pasquale Mosca (difeso dall’avvocato Giovanni Cantelli), undici anni e quattro mesi per Giuseppe Varriale (difeso dall’avvocato Dario Carmine Procentese). Per la famiglia della bimba di dodici anni non c’è stata costituzione di parte civile. Le prossime date - spiegano i legali - saranno invece riservate alle discussioni degli avvocati della difesa: il 21 giugno per la posizione di Varriale con l’avvocato Procentese, e il 5 luglio, per la posizione di Mosca difeso da Giovanni Cantelli. La sentenza dovrebbe arrivare il 19 luglio, dopo eventuali repliche.